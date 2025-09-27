Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybės kancleriu lieka Laimonas Rudys

2025-09-27 19:29 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-27 19:29

Pasikeitus Ministrų kabinetui, Vyriausybės kanclerio pareigas tęs Laimonas Rudys. 

Vyriausybės posėdžių salė (nuotr. LRVK | Laima Penek)

Vyriausybės posėdžių salė (nuotr. LRVK | Laima Penek) 

Potvarkį dėl jo skyrimo premjerė Inga Ruginienė pasirašė penktadienį. 

Tiesa, pagal įstatymuose numatytą tvarką, dar ketvirtadienį kurį laiką laikinai Vyriausybei vadovavęs Rimantas Šadžius pasirašė L. Rudžio atleidimo raštą. 

Kanclerio pareigas L. Rudys pradėjo eiti dar pernai gruodį, kai jį paskyrė dabar jau atsistatydinęs ministras pirmininkas Gintautas Paluckas.

Anksčiau jis yra dirbęs „Sodros“ Įmokų administravimo skyriaus vedėju, teisininku.

L. Rudys Mykolo Romerio universitete baigė teisės bakalauro bei magistro studijas. 

Seime ketvirtadienį prisiekė 20-asis, premjerės Ingos Ruginienės vadovaujamas Ministrų kabinetas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

