Kova dėl 2 mln. JAV dolerių: Italijos moterų teniso rinktinė apgynė čempionių titulą

Pirmajame vienetų mače staigmeną pateikė Elisabetta Cocciaretto (WTA-91), kuri per 1 valandą 28 minutes 6:4, 6:4 įveikė Emmą Navarro (WTA-18). Italė atsirevanšavo amerikietei už pernai pralaimėtą pirmą tarpusavio mačą.
Italė atitrūko jau pirmojo seto pradžioje ir persvaros neišbarstė, o E. Navarro dešimtajame geime nesugebėjo realizuoti vienintelio susikurto „break pointo“. Antrojo seto pradžioje jau italei nesisekė realizuoti „break pointų“, o šeštajame geime ji susikomplikavo padėtį, kai atsiliko 2:4. Visgi, po kelių minučių italė sugebėjo laimėti varžovės padavimų seriją, vėliau ji tai pakartojo devintajame geime ir susikrovė pergalingą pranašumą.
Rinktinių lyderių mače Jasmine Paolini (WTA-8) per 1 valandą 25 minutes 6:4, 6:2 pranoko Jessicą Pegulą (WTA-7). Tai tebuvo pirma italės pergalė prieš amerikietę per penkias tarpusavio dvikovas.
Pirmajame sete ilgą laiką pranašesnė atrodė J. Pegula, bet ji to pranašumo neįtvirtino, nes per penktąjį ir devintąjį geimus iššvaistė 4 „break pointus“. J. Paolini savo progos laukė iki pat dešimtojo geimo, kai susikūrė „set pointą“ ir jį realizavo paduodant varžovei.
J. Pegula antrąjį setą pradėjo nuo laimėtos varžovės padavimų serijas, bet vėliau sužaidė itin prastą atkarpą 0:5. Septintajame geime J. Paolini iššvaistė 3 „match pointus“ ir pralaimėjo savo padavimų seriją (5:2). Visgi, J. Pegula iš to nieko ypatingo neišpešė, nes jau kitame geime pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją.
Italijos rinktinei už pergalę atiteko 2 mln. JAV dolerių čekis. Amerikietės tenkinosi 1,3 mln. JAV dolerių uždarbiu.
Italės stipriausia pasaulio moterų teniso rinktine tapo 6-ą kartą istorijoje. Daugiau titulų turi tik JAV – 18, Čekija (įskaitant Čekoslovakijos laimėjimus) – 11 ir Australija – 7. JAV titulo laukia nuo 2017 m.
