„Bayer“ neišlaikė pergalės ir su „Monchengladbach“ pasidalijo po tašką

Ketvirtojo turo rungtynėse jie namuose nesugebėjo įveikti „Monchengladbach“ atstovų. Susitikimas baigėsi 1:1.
Įvarčio rungtynėse teko laukti iki 70-osios minutės. Tuomet Malikas Tillmanas išvedė „Bayer“ į priekį.
Visgi, svečiams pavyko išsigebėti. Jau antrąją pridėto laiko minutę Haris Tabakovičius rungtynėse atstatė lygybę, o jo įvarčio užteko komandoms pasidalinti po tašką.
5 taškus per 4 turus surinkusi „Bayer“ lygoje žengia vos 11-oje vietoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!