TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

„Bayer“ neišlaikė pergalės ir su „Monchengladbach“ pasidalijo po tašką

2025-09-21 22:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 22:06

Vokietijos čempionate toliau stringa Lėverkuzeno „Bayer“.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Vokietijos čempionate toliau stringa Lėverkuzeno „Bayer“.

0

Ketvirtojo turo rungtynėse jie namuose nesugebėjo įveikti „Monchengladbach“ atstovų. Susitikimas baigėsi 1:1.

Įvarčio rungtynėse teko laukti iki 70-osios minutės. Tuomet Malikas Tillmanas išvedė „Bayer“ į priekį.

Visgi, svečiams pavyko išsigebėti. Jau antrąją pridėto laiko minutę Haris Tabakovičius rungtynėse atstatė lygybę, o jo įvarčio užteko komandoms pasidalinti po tašką.

5 taškus per 4 turus surinkusi „Bayer“ lygoje žengia vos 11-oje vietoje.

