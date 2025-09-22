Laverio taurė: Zverevo nesėkmė „palaidojo“ Europos komandą

Europiečiai save į kampą įsivarė po itin prastos antrosios dienos, kai atsiliko 3-9. Paskutinę dieną Europos rinktinę galėjo išgelbėti bent 3 pergalės per 4 mačus.
Sekmadienį dvejetuose ispanas Carlosas Alcarazas su norvegu Casperu Ruudu 7:6 (7:4), 6:1 įveikė amerikiečių duetą – Alexą Michelseną ir Reilly Opelką. Tai leido europiečiams sumažinti atsilikimą iki 6-9.
Vėliau ant prarajos ribos europiečius pasiuntė australas Alexas de Minauras (ATP-8), 6:3, 6:4 pranokęs čeką Jakubą Menšiką (ATP-17). Čekas šiame mače taip nė karto ir nebuvo perėmęs iniciatyvos.
Geriausias pasaulio tenisininkas ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) vos per 72 minutes 6:2, 6:1 sutriuškino argentinietį Francisco Cerundolo (ATP-21). Po šio mačo europiečių deficitas vėl sumažėjo iki 3 taškų (9-12).
Paskutiniame vienetų mače rezultatą išlyginti galėjo vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3), bet jis 3:6, 6:7 (4:7) nusileido amerikiečiui Taylorui Fritzui (ATP-5). Pirmajame sete A. Zverevas neturėjo didesnių vilčių, o antrojo pradžioje pralaimėjo savo padavimų seriją (2:4). Aštuntajame geime vokietis pusiausvyrą atstatė ir išplėšė pratęsimą. Jame A. Zverevas panaikino 3 taškų deficitą (0:3, 3:3), bet vėliau pralaimėjo dar vieną tašką savo padavimų metu ir nebeatsitiesė.
Tai buvo 3-ias kartas per 8 Laverio taurės turnyrus, kai nugalėtoja tapo likusio pasaulio rinktinė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!