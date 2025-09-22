Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Laverio taurė: Zverevo nesėkmė „palaidojo“ Europos komandą

2025-09-22 13:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 13:18

San Fransiske (JAV) praėjusią naktį baigėsi Laverio taurės teniso turnyras, kuriame Europos rinktinė 9-15 pralaimėjo likusio pasaulio rinktinei.

Alexanderis Zverevas | Scanpix nuotr.

San Fransiske (JAV) praėjusią naktį baigėsi Laverio taurės teniso turnyras, kuriame Europos rinktinė 9-15 pralaimėjo likusio pasaulio rinktinei.

0

Europiečiai save į kampą įsivarė po itin prastos antrosios dienos, kai atsiliko 3-9. Paskutinę dieną Europos rinktinę galėjo išgelbėti bent 3 pergalės per 4 mačus.

Sekmadienį dvejetuose ispanas Carlosas Alcarazas su norvegu Casperu Ruudu 7:6 (7:4), 6:1 įveikė amerikiečių duetą – Alexą Michelseną ir Reilly Opelką. Tai leido europiečiams sumažinti atsilikimą iki 6-9.

Vėliau ant prarajos ribos europiečius pasiuntė australas Alexas de Minauras (ATP-8), 6:3, 6:4 pranokęs čeką Jakubą Menšiką (ATP-17). Čekas šiame mače taip nė karto ir nebuvo perėmęs iniciatyvos.

Geriausias pasaulio tenisininkas ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) vos per 72 minutes 6:2, 6:1 sutriuškino argentinietį Francisco Cerundolo (ATP-21). Po šio mačo europiečių deficitas vėl sumažėjo iki 3 taškų (9-12).

Paskutiniame vienetų mače rezultatą išlyginti galėjo vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3), bet jis 3:6, 6:7 (4:7) nusileido amerikiečiui Taylorui Fritzui (ATP-5). Pirmajame sete A. Zverevas neturėjo didesnių vilčių, o antrojo pradžioje pralaimėjo savo padavimų seriją (2:4). Aštuntajame geime vokietis pusiausvyrą atstatė ir išplėšė pratęsimą. Jame A. Zverevas panaikino 3 taškų deficitą (0:3, 3:3), bet vėliau pralaimėjo dar vieną tašką savo padavimų metu ir nebeatsitiesė.

Tai buvo 3-ias kartas per 8 Laverio taurės turnyrus, kai nugalėtoja tapo likusio pasaulio rinktinė.

