Laverio taurės turnyre Alcarazas atskleidė likusio sezono planus ir pralinksmino gerbėjus

Ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) paskutinę turnyro dieną prisidėjo prie dviejų Europos rinktinės pergalių ir buvo padėjęs sušvelninti deficitą iki 9-12. Visgi, lemtingoje dvikovoje vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) 3:6, 6:7 (4:7) nusileido amerikiečiui Taylorui Fritzui (ATP-5).
Po paskutinio mačo nuotaika Europos rinktinėje nebuvo pati geriausia. C. Alcarazas užkulisiuose skubėjo išjungti televizorių, mat tuo metu buvo rodoma, kaip likusio pasaulio rinktinė kelia taurę į viršų ir triumfuoja.
Carlos Alcaraz turning off the TV during Team World's celebration has to be one of the best moments of the Laver Cup weekend 🤣
C. Alcarazas šio turnyro užkulisiuose taip pat susitiko su krepšinio legenda Pau Gasoliu. Tenisininkas leido suprasti, kad šis sezonas jam bus ilgas, nes lapkričio antroje pusėje C. Alcarazas yra nusiteikęs padėti Ispanijos rinktinei Daviso taurės finaluose.
Alcaraz talks with Gasol about his schedule and confirms he will be at the Davis Cup Finals🗓️🥎:
" ATP Finals and then the Davis Cup I want to be in top form to see if we can get it " 💪
„Vyksiu į „ATP Finals“ turnyrą, o tada – į Daviso taurę. Noriu ten būti geriausios formos. Pažiūrėsime, ar mums pavyks ten nugalėti“, – sakė C. Alcarazas.
Ispanija Daviso taurės laukia nuo 2019 m., kai rinktinę link titulo dar vedė Rafaelis Nadalis.
