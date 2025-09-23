Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Laverio taurės turnyre Alcarazas atskleidė likusio sezono planus ir pralinksmino gerbėjus

2025-09-23 20:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-23 20:45

San Fransiske (JAV) baigėsi Laverio taurės teniso turnyras, kuriame Europos rinktinė 9-15 pralaimėjo likusio pasaulio rinktinei.

Pau Gasolis ir Carlosas Alcarazas | „Stop“ kadras

San Fransiske (JAV) baigėsi Laverio taurės teniso turnyras, kuriame Europos rinktinė 9-15 pralaimėjo likusio pasaulio rinktinei.

0

Ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) paskutinę turnyro dieną prisidėjo prie dviejų Europos rinktinės pergalių ir buvo padėjęs sušvelninti deficitą iki 9-12. Visgi, lemtingoje dvikovoje vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) 3:6, 6:7 (4:7) nusileido amerikiečiui Taylorui Fritzui (ATP-5).

Po paskutinio mačo nuotaika Europos rinktinėje nebuvo pati geriausia. C. Alcarazas užkulisiuose skubėjo išjungti televizorių, mat tuo metu buvo rodoma, kaip likusio pasaulio rinktinė kelia taurę į viršų ir triumfuoja.

C. Alcarazas šio turnyro užkulisiuose taip pat susitiko su krepšinio legenda Pau Gasoliu. Tenisininkas leido suprasti, kad šis sezonas jam bus ilgas, nes lapkričio antroje pusėje C. Alcarazas yra nusiteikęs padėti Ispanijos rinktinei Daviso taurės finaluose.

„Vyksiu į „ATP Finals“ turnyrą, o tada – į Daviso taurę. Noriu ten būti geriausios formos. Pažiūrėsime, ar mums pavyks ten nugalėti“, – sakė C. Alcarazas.

Ispanija Daviso taurės laukia nuo 2019 m., kai rinktinę link titulo dar vedė Rafaelis Nadalis.

