Futsal A lyga – prie starto linijos

Kaip jau įprasta pastaraisiais metais, titulą gins „Kauno Žalgiris“, prieš savaitę Jonavoje iškovojęs dar vieną titulą – 2025 metų LFF futsal Supertaurę.
„Kauno Žalgiris“ (praėjusiame sezone – 1 vieta)
Po praėjusio pergalingo sezono Kauno klubas naujuosius futbolo metus pasitinka su dar didesnėmis ambicijomis – ne tik apginti šalies čempiono titulą, ne tik patriukšmauti UEFA futsal Čempionų lygoje, bet ir kuo geriau paruošti žaidėjus Europos čempionate dalyvausiančiai Lietuvos rinktinei.
„Esame neatsiejama rinktinės dalis, todėl iki sausio mėnesio galvosime ne tik apie klubo reikalus, bet ir apie rinktinę. Vėliau grįšime į titulo gynybos situaciją, be abejo, nepamiršdami ir Čempionų lygos. Nors su burtais nepasisekė, tikiu, kad šiemet gali pasisekti. Toks bus šio sezono „Kauno Žalgiris“, – sakė klubo vadovas Darius Gurskis.
Artėjant naujajam sezonui, „Kauno Žalgiris“ pranešė, kad šiemet ekipą papildys Edgaras Baranauskas ir Benas Spietinis.
„Ne paslaptis, kad norėjome kuo daugiau rinktinės narių tam, jog jie kuo geriau pasirodytų Europos čempionate. Kalbant apie Beno prisijungimą, tai jis yra rinktinės narys. Be to, jis treneriui patinka kaip kovotojas, paliekantis visą širdį aikštėje. Tai buvo trenerio noras, kuriam mes neprieštaravome“, – apie vieną įdomiausių tarpsezonio sandorių papasakojo D. Gurskis.
Supertaurės turnyrą žalgiriečiai pradėjo itin sunkiai. Pusfinalio akistatoje su „Akmenės kraštu“ pirmojo kėlinio pabaigoje čempionai turėjo dviejų įvarčių deficitą, o kelialapį į finalą iškovojo tik po baudinių serijos.
„Tikėjomės, kad bus nelengva. Teisybės dėlei, galvojome, kad bus sunkiau kituose aspektuose. Niekam ne paslaptis, kad žaidėme be dviejų pagrindinių vartininkų, „Akmenės kraštas“ šiemet gerokai sustiprėjęs, mes apie šią komandą nieko nežinojome, dėl rinktinės lango savo pasiruošimą pradėjome santykinai vėlai. Visos šios priežastys ir privedė prie tokios intrigos.
Reikia pripažinti, kad priešininkai gerokai sustiprėję, o mūsų komplektacija visada gali būti geresnė. Visada galvojame, kad atsivežame geresnius, bet gyvenimas parodo, kaip yra iš tikrųjų. Matysime“, – kalbėjo D. Gurskis.
Jonavos „Vikingai“ (praėjusiame sezone – 2 vieta)
Daugkartiniai vicečempionai prieš prasidedant naujam sezonui pakeitė trenerį. Juo paskirtas 56-erių ispanas Ricardo Jimenezas Martinas. Kaip sako „Vikingų“ vadovai, norėjosi trenerio iš futsal šalies, kuris pats būtų žaidęs šį žaidimą. R. J. Martino patirtis neįtikėtina – 15 sezonų Ispanijos aukščiausioje futsal lygoje ir žaidimas nacionalinėje rinktinėje pasaulio čempionate.
„Turėjome opcijų. Galvojome pabandyti Arsenijų Buinickį, tačiau jis nusprendė likti Kaune. Tada turėjome kandidatą iš Argentinos, tačiau likome ties Ricardo kandidatūra. Kol kas esame patenkinti šiuo pasirinkimu“, – sakė „Vikingų“ vadovas Ramūnas Rudžianskas.
Po praėjusio sezono baigėsi dvylikos metų „Vikingų“ su Benu Spietiniu era. Šios komandos simbolis persikėlė į Kauną.
„Nežinau, ar ne per skambiai pasakyta – era. Vis tik, rezultatas salės futbole nėra priklausomas nuo vieno žaidėjo. Benas pasirinko kitą stotelę, o mes turime savo užduotis ir savus planus. Septinti metai stengiamės iškovoti titulą, bet vis nepavyksta. Faktas, kad šiemet vėl bandysime.
Vilčių daug. Pagal mūsų finansus, pagal galimybes susirinkome konkurencingą sudėtį. Treniruotės geros, rūbinėje sveika atmosfera. Lieka tik viską perkelti į rungtynes“, – komentavo R. Rudžianskas.
Vilkaviškio „Bruklinas“ (praėjusiame sezone – 3 vieta)
Jei „Vikingai“ po praėjusio sezono buvo priversti atsisveikinti su ilgamečiu kapitonu, tai „Bruklinas“ atsisveikino su ilgamečiu vyriausiuoju treneriu Mindaugu Grigalevičiumi. Jį pakeitė „Kauno Žalgiryje“, „Hegelmann“ ir Lietuvos rinktinėje dirbęs ukrainietis Kirilas Krasij.
„Norėjome aukštesnio lygio trenerio, su kuriuo galėtume pasivaržyti dėl antros vietos, o gal net ir dėl pirmos. Žinome jį iš ankstesnių darbo stotelių Lietuvoje, sulaukėme daug pritarimo, tai ir nusprendėme pabandyti. Pradžia, nepaisant nenusisekusios Supertaurės, yra labai gera“, – sakė „Bruklino“ vadovas Šarūnas Litvinas.
Iš praėjusio sezono „Bruklino“ ekipoje liko vos šeši žaidėjai. Aplink juos sulipdyta visiškai nauja komanda.
„Labai sudėtinga kažką kalbėti, kol dar nesužaistas net pirmas čempionato turas. Aišku, kaip visada, norėjosi geriau. Dabar atrodo, kad brazilai pernai individualiai buvo aukštesnio lygio, tačiau niekas nežino kaip bus, kai komanda apsipras ir susižais.
Kalbu ne tik apie legionierius, bet ir apie lietuvius. Norėtųsi iš jų daugiau indėlio ir tikiuosi, kad to indėlio netrūks. Viską darysime, kad galutinis rezultatas nebūtų prastesnis nei pernai. Aišku, būtų labai smagu žengti žingsnį į priekį, bet šiemet, kai komandos taip pasistiprino, bus tikrai nelengva“, – komentavo Š. Litvinas.
„Akmenės kraštas“ (praėjusiais metais – 4 vieta)
Vienas lietuvis ir devyni legionieriai – taip atrodė „Akmenės krašto“ protokolas Supertaurės turnyre. Klubo vadovas Mantas Mačius tikina, kad sezono metu svarstyklės pakryps į lietuvaičių pusę.
„Kaip ir dalis komandų, turime nemažai žaidėjų, šiuo metu rungtyniaujančių LFF II lygoje. Pasibaigus lauko čempionatui, jie visi prisijungs prie mūsų. Taip pat, pasibaigus Elitinei lygai, atvyks Akmenėje savo sportinį kelią pradėjęs, bet dabar Šiauliuose futbolo paslapčių besimokantis jaunuolis“, – sakė M. Mačius.
„Akmenės kraštas“ jau minėtame Supertaurės turnyre maloniai nustebino. Jie tik po baudinių serijos nusileido „Kauno Žalgiriui“, o kovoje dėl trečios vietos užtikrintai nugalėjo „Bruklino“ ekipą. Abejose rungtynėse Klausas Andersonas Ferreira pasižymėjo po keturis kartus.
„Žaidėjus rinkomės ne pagal highlightus, bet, prisipažinsiu, tokio jo pasirodymo nesitikėjome. Apskritai, treneris po rungtynių pasakė, kad toks Klauso pasirodymas, veikiausiai, atsitiktinumas. Tačiau kai finale jis dar kartą pakartojo tą patį, supratome, kad gal ir ne atsitiktinumas. Bet kokiu atveju, reikia suprasti, kad varžovai jo nežinojo. Klausas jiems buvo tarsi katė maiše. Puikiai suprantame, kad sezono metu bus dar sunkiau.
Apskritai, žaidėjus rinkome su kovotojų mentalitetu, su charakteriu. Galiu pasakyti, kad šiemet neturime problemų, kokių turėjome ankstesniais metais, kai žaidėjams nuolat viską skauda ir nuolat negali žaisti“, – kalbėjo M. Mačius.
Jau keletą metų „Akmenės kraštas“ kelia tikslą laimėti medalį. Šiemet, anot klubo vadovo, tikslai nesikeičia.
„Tikimės geriausio. Save guodžiame, kad Supertaurės turnyre mes atrodėme labai gerai, o ne varžovai sužaidė silpniau dėl to, kad nėra pasiekę geriausios formos. Sakyčiau, su komplektacija pataikėme visai neblogai“, – konstatavo M. Mačius.
„Gargždų pramogos“ (praėjusiame sezone – 5 vieta)
Prieš metus Deividu Reimariu pasistiprinusi Gargždų komanda sezoną pradėjo neįtikėtinai gerai. Vis tik, laikui bėgant rezultatai prastėjo, o galutinėje reguliaraus sezono rikiuotėje buvo užimta ketvirtoji vieta. Nepaisant turėto namų pranašumo, abejas ketvirtfinalio serijos rungtynes laimėjo varžovai iš Naujosios Akmenės.
Šiemet komanda žengia naują žingsnį. Tiksliau, du žingsnius. Visų pirma, „Gargždų pramogos“ savo gerbėjus šiemet priims naujoje arenoje, visų antra – ekipoje laukiami pirmi legionieriai klubo istorijoje.
„Turėsime naujus namus, tad tikimės didesnio palaikymo. Kalbant apie komandą, turėsime du legionierius iš Brazilijos. Vienas žaidęs Švedijoje, kitas – Slovakijoje, tad tikimės, kad didelių adaptacijos problemų nekils.
Kodėl žengiame šį žingsnį? Turime pavyzdžių, kad komandos su legionieriais lemiamu metu sugeba padaryti daugiau. Kitas dalykas – mūsų komandos branduolys daug metų nesikeičia. Žaidėjai artėja prie karjeros pabaigos, o rasti jaunų žaidėjų į jų vietas nėra lengva“, – sakė Matas Bieliauskas.
Po praėjusio sezono komandą paliko metus joje žaidęs Lukas Sipavičius, o Genaras Samsonikas, tęsiantis žaidimą didžiajame futbole, yra klubo rezerve.
„Turėjome galimybę pasikviesti ir daugiau stiprių lietuvių, bet nusprendėme nekartoti praėjusio sezono klaidų ir žaisti su tais futbolininkais, kurie dalyvauja ne tik rungtynėse, bet ir treniruočių procese.
Pernai tarp nesitreniruojančių ir tų, kurie treniruojasi bendro susižaidimo nebuvo. Norime sveikos konkurencijos ir tikimės, kad tai duos rezultatą“, – kalbėjo M. Bieliauskas.
Mažeikių VIP (praėjusiame sezone – 6 vieta)
Praėjusiais metais į šeštą vietą nukritusi Žemaitijos komanda taip pat keičia kryptį. Į Mažeikius jau yra atvykę keturi brazilai, dar laukiama dviejų ukrainiečių. Tokiu būdu ilgus metus Panevėžio filialu vadintas VIP klubas dabar didžiausią naštą perleis legionieriams.
„Visi stiprinasi ir mums reikia pasistiprinti, kitaip neįmanoma. Norime pasirodyti geriau nei praėjusiais metais“, – komentavo klubo vadovas Aldaras Pupliauskas.
Po praėjusio sezono klubas neteko dviejų svarbių Edgarų: Baranauskas naująjį sezoną pasitinka su „Kauno Žalgirio“ apranga, Noreika – su „Bruklino“.
„Su lietuviais sunki situacija. Panevėžio legiono nebeturime, tad versimės Aivaru Bagočiumi ir vietiniais. Norime būti aukščiau nei pernai. Jei pavyks su legionieriais, manau, šis tikslas įgyvendinamas“, – sakė A. Pupliauskas.
Vilnius futsal (praėjusiame sezone – 7 vieta)
Praėjusiame sezone „VGTU Vilkų“ pavadinimu besivadinusi Širvintų ekipa oficialiai persikelia į sostinę ir „Vilnius futsal“ vardu pasistengs patriukšmauti 2025-2026 metų sezone. Vis tik, kaip įprasta, šiai komandai startas nenusimato lengvas.
„Problema yra žinoma – pirmajame rate būsime labai riboti žaidėjų, vargsime. O antrajame rate, prisijungus 3-4 žaidėjams, vis dar žaidžiančiais lauke, bus lengviau“, – ne pirmus metus aktualią situaciją pakartojo Marijus Rimas.
Po praėjusio sezono didelių permainų komandos sudėtyje neįvyko. Didesnis pastiprinimas – Beno Buzevičiaus, pernai žaidusio „Brukline“, prisijungimas.
„Kalbant apie planus, tai norisi pasirodyti geriausiai tarp lietuviškų komandų. Esame jaunas branduolys, norisi, kad komanda tobulėtų, o su metais ateis ir rezultatas.
Svarbu, kad būtų tinkamas atsinešimas į sportą. Aišku, pagalvoju, kad prie sėkmės būtų gerai patekti į pusfinalį, bet suprantu, kad šie norai dar ne šiam sezonui“, – reziumavo M. Rimas.
„Radviliškis“ (praėjusiame sezone – 8 vieta)
Praėjusį sezoną po ketvirtfinalio serijos užbaigęs „Radviliškis“ naujuosius futbolo metus pasitinka minimaliai pasikeitęs. Tarp naujokų galima išskirti patyrusius Edgarą Stankevičių ir Domantą Nebilevičių, pernai gynusius VIP spalvas.
„Praėjusiame sezone apšaudėme jaunesnius žaidėjus, šiemet iš jų tikimės daugiau kokybės. Dvi savaites sportuojame salėje, sužaidėme kontrolines rungtynes. Tad pasiruošimas buvo kur kas sklandesnis nei nei ankstesniais sezonais, kai tekdavo derinti lauko ir salės futbolą.
Sportiniu principu norime išsaugoti vietą čempionate. Tikimės, kad šį sezoną traumos taip nepersekios mūsų, susilipdysime ir pavyks būti konkurencingesniems lygoje pirmaujančioms komandoms“, – sakė klubo vadovas Mindaugas Urbonavičius.
„Kėdainiai United“ (praėjusiais metais – 9 vieta)
Praėjusiais metais turnyro lentelės apačioje likę „Kėdainiai United“ futbolininkai naująjį futbolo sezoną pasitinka praktiškai tos pačios sudėties. Skirtumas tik tas, kad šiemet komandą kartu su lietuviais į pergales ves legionierius iš Maroko bei du ukrainiečiai.
„Branduolys tas pats – senukai liko, jaunimas taip pat. Nuo praėjusių metų pernelyg nesiskirsime. Bandysime skirtis tik pagal rezultatus. Žinome, kad pradžia, kol tęsis didžiojo futbolo sezonas, bus sunki, bet darysime viską, kad būtų geriau nei pernai“, – sakė „Kėdainiai United“ ilgametis žaidėjas Evaldas Kugys.
Debiutinėse sezono rungtynėse Kėdainių futbolininkai susitiks su „Vikingais“, prieš savaitę LFF Supertaurės turnyre užėmusiais antrąją vietą.
„Neblogi (šypsosi)“, – paklaustas, ką galvoja apie varžovus, atsakė E. Kugys. – „Mūsų varžovai – „Radviliškis“, „Vilnius futsal“. O kovoti su brazilais mums per sunku“.
Pirmojo turo tvarkaraštis:
Rugsėjo 27 d. 14:00 val. „Akmenės kraštas“ – „Vilnius futsal“
Rugsėjo 27 d. 16:00 val. Vilkaviškio „Bruklinas“ – „Radviliškis“
Rugsėjo 28 d. 16:00 val. „Gargždų pramogos“ – Mažeikių VIP
Rugsėjo 28 d. 19:00 val. Jonavos „Vikingai“ – „Kėdainiai United“
