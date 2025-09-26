Sezono Turkijoje starte – lengva „Anadolu Efes“ pergalė

Pastaroji įkurta tik 2022 m., šį sezoną ji debiutuoja aukščiausiame šalies divizione.
Prie pergalės po 16 taškų pridėjo Isaia Cordinier (7 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Šehmusas Hazeras, 14 – Ercanas Osmani (7 atk. kam.), 11 – Brice‘as Dessertas (6 atk. kam.).
Pralaimėjusiems 21 tašką rinko Jermaine‘as Love‘as, 17 – Jordonas Crawfordas, 10 – Langstonas Galloway‘us.
„Anadolu Efes“ kitą savaitę Eurolygoje priims Tel Avivo „Maccabi“.
