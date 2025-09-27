Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Šiauliai“ įveikė „Riterius“

2025-09-27 20:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-27 20:01

Atkeltose 34-ojo Lietuvos futbolo A lygos turo rungtynėse susitiko FA „Šiauliai“ ir Vilniaus „Riteriai“. Atkakliame mače Saulės miesto atstovai iškovojo pergalę rezultatu 2:1 (2:0).

FA „Šiauliai“ | Klubo nuotr.

Atkakliame mače Saulės miesto atstovai iškovojo pergalę rezultatu 2:1 (2:0).

0

Nuo pat susitikimo pradžios šiauliečiai kontroliavo įvykius aikštėje. Pirmasis įvartis krito 23-iąją minutę, kai po Danieliaus Jarašiaus perdavimo iš krašto smūgiu galva pasižymėjo aikštės šeimininkų puolimo lyderis Milanas Džokičius.

Kiek vėliau ekipos apsikeitė pavojingomis atakomis – Meinardo Mikulėno smūgiuotą kamuolį sugavo Gustas Baliutavičius. Progą turėjo ir Danielis Romanovskis, tiesa, kamuolys prašvilpė visai šalia vartų.

Kėliniui artėjant prie pabaigos Danio Kazakevičiaus auklėtiniai surengė dar vieną rezultatyvų išpuolį – baudos aikštelėje kamuolio sulaukęs Danielis Romanovskis nesuklydo ir padvigubino šiauliečių pranašumą.

Antroje mačo dalyje svečiai iš sostinės nepasidavė ir 83-iąją minutę sugrąžino intrigą – Leifo Estevezo perdavimą tiksliu smūgiu pavertė pirmą įvartį šiame sezone pelnęs Jonas Usavičius. Jau per arbitro kompensuotą laiką vilniečiai turėjo dar vieną progą, tačiau šiauliečius išgelbėjo puikiai sužaidęs vartininkas G. Baliutavičius.

Po šios pergalės šiauliečiai su 49 taškais priartėjo prie trečioje vietoje esančios „Sūduvos“, tuo metu „Riteriai“ su 17 taškų – devinti.

