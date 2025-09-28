Dumčius vedė „KHL Sisak“ į triuškinamą pergalę Alpių lygoje, Andrejauskas Šveicarijoje pelnė 2 įvarčius

„Tappara“ (15 tšk.) rikiuojasi 4-oje vietoje tarp 16-os klubų.
Pajėgiausioje Šveicarijos lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ komanda išvykoje po baudinių serijos 2:3 neatsilaikė prieš Davoso „HC Davos“. Lietuvis rungtynėms buvo registruotas, bet liko ant suolo.
„Servette“ (17 tšk.) tarp 14-os komandų užima 6-ą poziciją.
Šveicarijos taurės šešioliktfinalyje „EHC Arosa“ komanda, kurios garbę gina Emilijus Krakauskas, 9:1 sutriuškino žemesnės lygos „EV Dielsdorf-Niederhasli“ klubą ir pateko į kitą etapą. Lietuvis prie pergalės prisidėjo rezultatyviu perdavimu.
Norvegijos stipriausioje lygoje Sarpsborgo „Sparta“ su Daniilu Kovalenko savo arenoje 3:4 neatsilaikė prieš „Narvik“. Lietuvis žaidė trečiajame penkete, ant ledo praleido 7 min. 21 sek. ir kartą atakavo vartus.
„Sparta“ (4 tšk.) žengia priešpaskutinė – 9-a.
Baltijos lygoje Dominyko Sadausko atstovaujama Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) komanda savų fanų akivaizdoje 8:1 sutriuškino Rygos „Rigas HS“ (Latvija). Lietuvis 3 sykius smūgiavo į vartus.
„HK Liepaja“ (11 tšk.) turnyrinėje lentelėje užima 2-ą vietą. Elektrėnų „Energija“ (2) rikiuojasi 7-a, o Vilniaus „Hockey Punks-Mototoja“ (0) yra priešpaskutinė – 8-a.
Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) su Marijumi Dumčiumi namuose 5:0 sutriuškino „EC Bregenzerwald“ (Austrija). Pirmajame penkete žaidęs lietuvis žibėjo – įmušė 2 įvarčius ir atliko rezultatyvų perdavimą.
Arturo Seniuto atstovaujama „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) ekipa 3:2 išsivežė pergalę iš „Rittner Buam SkyAlps“ (Italija) teritorijos. Gynėjas iš Lietuvos žaidė trečiajame penkete ir nepasižymėjo.
„KHL Sisak“ (8 tšk.) yra vienvaldė lygos lyderė, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (3 tšk.) po pirmos pergalės pakilo į 11-ą poziciją tarp 13-os ekipų.
Ispanijos aukščiausioje lygoje „Andorra HG“ (Andora) su Nikita Kuzminovu svečiuose 0:7 neprilygo prieš „SH Majadahondą“ (Ispanija). Pagal protokolą lietuvis atrėmė 28 iš 35 smūgių į vartus.
„Andorra HG“ (0 tšk.) užima paskutinę – 9-ą – vietą.
Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje „KeuPa HT“ be Martyno Griniaus savo arenoje 4:5 nusileido „RoKi“ klubui. Tuo tarpu „Pyry“ paliko F. Nausėdą ant suolo ir namuose 1:5 neturėjo vilčių prieš „K-Vantaa“.
„KeuPa HT“ (5 tšk.) nukrito į 9-ą vietą, o „Pyry“ (3) lieka paskutinė – 10-a.
Norvegijos antros lygos sezono starte Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu namuose 0:2 pralaimėjo prieš Manglerudo „Star“. Lietuvis žaidė 22 min. 27 sek., kartą atakavo vartus ir gavo 4 baudos min.
„Comet“ (0 tšk.) atsidūrė paskutinėje – 8-oje – pozicijoje.
Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) Dovydo Juknos atstovaujama „Rimouski Oceanic“ ekipa namuose po baudinių serijos 5:4 išplėšė pergalę prieš „Chicoutimi Sagueneens“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą 3 kartus atakavo vartus, nerealizavo baudinio, atliko 4 jėgos veiksmus ir pralaimėjo 1 ritulio išmetimą.
„Rimouski Oceanic“ (6 tšk.) lyderiauja 10-ies komandų Rytų konferencijoje.
Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ be Mykolo Škadausko išvykoje 2:4 pralaimėjo prieš „Red Deer Rebels“.
„Lethbridge Hurricanes“ (2 tšk.) Rytų konferencijoje lenkia 2 ekipas ir žengia 9-a.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje Ženevos „Futur Hockey“ su Tadu Šližiu išvykoje 2:6 nusileido „SC Rapperswil-Jona Lakers“. Lietuvis nepasižymėjo.
Beno Andrejausko atstovaujama „LHC Academy“ komanda svečiuose 3:5 turėjo pripažinti „SCL Young Tigers“ pranašumą. Lietuvis buvo geriausias savo ekipoje – pelnė 2 įvarčius ir atliko rezultatyvų perdavimą.
„LHC Academy“ (16 tšk.) užima 6-ą vietą, „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (14) su Danieliumi Čečekovu ir Titu Krakausku – 8-ą, „Futur Hockey“ (11) – 11-ą, o „EHC Kloten“ (9) su Dovydu Norumi rikiuojasi priešpaskutinė – 12-a.
