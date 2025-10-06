Kalendorius
„Ilgoji pertrauka“: elitinis „Žalgiris“, Šaro ašaros ir bręstantis atleidimas LKL

2025-10-06 12:31 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-06 12:31

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos" laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

0

Viešoje dalyje kalbėta apie Kauno „Žalgirio“ pergalę prieš Stambulo „Fenerbahče“, pristatytą biudžetą, Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio kovas ir būsimus Lietuvos klubų varžovus tarptautiniame fronte.

Rėmėjų dalyje – dėmesys Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) lietuviams ir NCAA rungtyniausiantiems mūsiškiams: ar Domantas Sabonis bus išmainytas, ar tai paskutinis Jono Valančiūno sezonas už Atlanto, įdomiausi NCAA lietuviai ir Tomas Balčėtis „Žalgiryje“.

NORĖDAMI MATYTI VISĄ PODKASTĄ SPAUSKITE ČIA

00:00 – „Žalgirio“ pergalė ir Šaro ašaros

18:41 – pristatytas biudžetas

28:03 – prasitęs pergalių serija Miunchene?

31:45 – bręsta pirmas atleidimas LKL?

36:32 – A.Milaknis paliks „Nevėžį“

42:12 – kur „Juventus“ energija?

47:50 – šiauliečių antausis „Lietkabeliui“

55:50 – kas laukia tarptautiniame fronte

Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:

1:04:21 – „Žalgiris“ stebi A.Marčiulionį

1:07:43 – kas laukia K.Jakučionio

1:10:15 – paskutinis JV sezonas NBA?

1:14:35 – ar D.Sabonis bus išmainytas

1:18:11 – T.Balčėtis „Žalgiryje“

1:20:49 – kur nutūpė iš NCAA grįžę lietuviai

1:24:34 – NCAA įdomiausi šio sezono lietuviai

1:41:21 – kiti studentai

1:49:55 – ar kažkas keisis ateityje?

