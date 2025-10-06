Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Rinktinė Pasaulio taurės atranką pradės uostamiestyje

2025-10-06 10:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-06 10:58

Nurimus aistroms po Europos čempionato, nacionalinės rinktinės jau dėlioja netrukus startuosiančios Pasaulio taurės atrankos planus.

A.Velička žais gerai pažintoje arenoje (BNS nuotr.)

Asociacija „Lietuvos krepšinis“ paskelbė, kad rinktinė pirmąjį namų mačą sužais Klaipėdoje.

Lapkričio 27-ąją lietuviai viešės Didžiojoje Britanijoje, o lapkričio 30-ąją, 18.30 val. „Švyturio“ arenoje priims Italiją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D grupėje taip pat varžysis Islandija, kurią lietuviai sutiks vasario „lange“.

Atrankoje svarbus bus kiekvienas taškas – kitame etape lauks trys geriausios C grupės komandos (Serbija, Turkija, Bosnija ir Hercegovina arba Šveicarija), o į pirmenybes keliaus tik trys iš aštuonių paminėtų rinktinių.

Pasaulio taurė 2027-aisiais įvyks Katare.

