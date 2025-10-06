Rinktinė Pasaulio taurės atranką pradės uostamiestyje

Asociacija „Lietuvos krepšinis“ paskelbė, kad rinktinė pirmąjį namų mačą sužais Klaipėdoje.
Lapkričio 27-ąją lietuviai viešės Didžiojoje Britanijoje, o lapkričio 30-ąją, 18.30 val. „Švyturio“ arenoje priims Italiją.
D grupėje taip pat varžysis Islandija, kurią lietuviai sutiks vasario „lange“.
Atrankoje svarbus bus kiekvienas taškas – kitame etape lauks trys geriausios C grupės komandos (Serbija, Turkija, Bosnija ir Hercegovina arba Šveicarija), o į pirmenybes keliaus tik trys iš aštuonių paminėtų rinktinių.
Pasaulio taurė 2027-aisiais įvyks Katare.
