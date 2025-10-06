NBA čempionai pasirengimą pradėjo 135 taškų pasirodymu

Titulo gynėjai Pietų Karolinoje 135:114 (36:26, 34:31, 37:31, 28:26) nugalėjo Šarlotės „Hornets“.
„Thunder“ į šį mačą pažvelgė atsainiai, patausoję lyderius ir vertęsi 11 mažiau žinomų krepšininkų. Tuo tarpu „širšės“ startavo pajėgiausiu starto penketu, o į aikštę iš viso metė 16 žaidėjų.
Oklahomos klubo rezervas startavo gerokai solidžiau, šimtąjį tašką pelnė dar nesibaigus trečiam kėliniui ir laimėjo užtikrintai.
Debiutinį sezoną dėl traumos praleidęs Serbijos talentas Nikola Topičius šįkart buvo solidus – 31 minutė, 10 taškų (4/6 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 4 atkovoti, 3 prarasti ir perimtas kamuolys, 7 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.
„Thunder“ tritaškius vertė 41 procento taiklumu (20/49) ir 33 rezultatyvius perdavimus išsidalino suklydę vos 14 kartų.
Šarlotės ekipoje ryškiausias buvo ketvirtuoju šaukimu pakviestas Konas Knueppelas – 23 minutės, 18 taškų (2/3 dvitaškių, 4/10 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 2 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai ir pražanga.
„Hornets“ turės šansą revanšui – spalio 10-ąją komandos dar kartą susigrums tarpusavyje, nors „Thunder“ iki tol dar spės sužaisti su Dalaso „Mavericks“.
„Thunder“: Aaronas Wigginsas 23 (6 rez. perd., 10/14 metimų), Chrisas Youngbloodas 20 (5/8 tritaškių), Jaylinas Williamsas (5/8 tritaškių) ir Ousmane’as Diengas (8 atk. kam., 6 rez. perd., 3/6 tritaškių) po 17, Jazianas Gortmanas 15 (4 rez. perd., 1/5 tritaškių), Malevy Leonsas 11 (11 atk. kam., 3/4 tritaškių), Nikola Topičius 10 (4 atk. kam., 7 rez. perd.).
„Hornets“: Konas Knueppelas 18 (4/10 tritaškių), LaMelo Ballas (3/6 tritaškių), Ryanas Kalkbrenneris (7 atk. kam.) ir Collinas Sextonas (7/7 baud. met.) po 11, K.J.Simpsonas 10 (3/5 tritaškių).
