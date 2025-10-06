A.Marčiulionis vėl iš šalies stebėjo „Lakers“ pralaimėjimą

Lietuvis antrame mače paeiliui nepakilo nuo suolo, o Los Andželo „Lakers“ išvykoje 103:111 (31:32, 24:30, 25:40, 23:9) nusileido San Fransisko „Golden State Warriors“.
Rungtynių kontrolė į šeimininkų rankas pateko trečiajame kėlinyje, „kariams“ atsiplėšus 102:80, o pergalei užteko lemiamame ketvirtyje sumesti 9 taškus.
Ryškiausiu mačo žaidėju tapo Mosesas Moody, per 15 minučių surinkęs 19 taškų (2/2 dvitaškių, 5/7 tritaškių), rezultatyvų perdavimą, perimtą ir prarastą kamuolį bei 4 pražangas.
Abi komandos suklydo po 18 kartų, tačiau „Warriors“ išsidalino gerokai daugiau rezultatyvių perdavimų (35:25), o tritaškius metė 40 procentų tikslumu (17/43).
San Fransisko klubas apšildė visas savo žvaigždes – starto penkete pasirodė Stephenas Curry, Draymondas Greenas ir Jimmy Butleris. Tuo tarpu „Lakers“ vertėsi be LeBrono Jameso, Luka Dončičiaus ir Austino Reaveso.
A.Marčiulioniui liko dar kelios galimybės debiutuoti pasirengime – „Lakers“ namie priims San Fransisko ir Sakramento klubus, lankysis Fynikse bei Las Vegase susigrums su Dalaso „Mavericks“.
„Lakers“: Gabe’as Vincentas 16 (5 rez. perd., 3/7 tritaškių), Daltonas Knechtas 12 (6 atk. kam., 3/11 metimų), R.J.Davisas 11 (8/8 baud. met.), Jake’as LaRavia 10, Nickas Smithas ir Jarredas Vanderbiltas (7 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam.) po 9.
„Warriors“: Mosesas Moody 19 (5/7 tritaškių), Stephenas Curry 14 (3/5 tritaškių), Patas Spenceris 12 (4 rez. perd.), Buddy Hieldas 11 (3 per. kam.), Jimmy Butleris 9, Brandinas Podziemskis 8 (4 rez. perd.).
