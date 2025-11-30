Išsiskyręs su žmona Grūdas kardinaliai pakeitė savo gyvenimą: „Kai tampi laisvas, pats nusprendi“

Apie šiuos pokyčius A. Grūdinskis-Grūdas kalbėjosi su naujienų portalu tv3.lt. Kaip atskleidė vyras, versti naują lapą ir pakeisti gyvenamąją vietą jį paskatino permainos asmeniniame gyvenime.
„Prie šio sprendimo mane privedė skyrybos – kai tampi laisvas, pats nusprendi, kur nori gyventi. Man yra mieliau ramybė, gamta, todėl čia ir sugrįžau. Nuo studijų laikų gyvenau Vilniuje, tad sostinės atsikandau. Kita vertus, esant reikalui nėra sunku čia atvažiuoti – nuo Pabradės iki Vilniaus vos 45 km“, – pabrėžė jis.
Priėmė geriausią gyvenimo sprendimą
Grūdo teigimu, pratintis prie naujos gyvenamosios vietos visai nereikėjo – juk Pabradė jam nesvetima. Atlikėjas pabrėžė, kad miestelis nėra toks jau mažas, čia jis randa visko, ko reikia. Vyras šiuos pokyčius netgi vadina geriausiu gyvenimo sprendimu.
„Ypač džiaugiuosi, kad pabėgau nuo Vilniaus kamščių, dabar mažiau burnoju prie vairo, – juokėsi jis. – O kai reikia atvykti į sostinę, galiu prisiderinti patogų laiką, kai mažiau eismo, nes mano gyvenimo būdas nėra tas standartinis, kai žmonės dirba nuo 8 iki 17 valandos.“
Pabradėje jau stovi pačio A. Grudinskio-Grūdo rankomis pastatytas namas – dvejus metus vyko intensyvios statybos. Tiesa, darbų čia netrūksta ir dabar.
„Kaip liaudies žmonės sako, jeigu pasistatei namą – darbo turėsi visada. Tad taip ir yra. Sklypas labai didelis, tad noriu išsikasti prūdą, susitvarkyti kiemą, pasistatyti pirtį, pavėsinę automobiliams.
Ir dar vis svaigstu, kad norėčiau auginti vištas. Mano sklypas ribojasi su mišku, tad man tai išties gražus gamtos kampelis, vis ateina pas mane visokių gyvūniukų, stebiu, kaip mano katinas medžioja“, – šyptelėjo jis.
Kalbėdamas apie namo statybas atlikėjas pabrėžė, kad kai kuriuose etapuose teko samdytis pagalbinius darbuotojus, tačiau daugiau nei pusę darbų jis darė pats. Pasirodo, pagal tikrąją profesiją Grūdas yra pramonės inžinierius.
„Nuo vaikystės buvau intensyviai tempiamas į kaimą, tad darbai man nebuvo svetimi. Esu dirbęs samdomu suvirintoju, daug metų gamindavau tvoras, vartus, turėklus ir panašiai, tad išmokau šio amato. Mano pirmasis rimtas blynas buvo tuomet, kai kūriausi namus Vilniuje – įsirenginėjau loftą, tąkart daug visko išmokau.
Jei ne ši patirtis, su namo statybomis būtų buvę gerokai sunkiau. Žinoma, šiais laikais viskas daug paprasčiau – jei ko nors nemoki, nežinai, tereikia įsijungti internetą“, – pasakojo A. Grūdinskis-Grūdas.
Prie darbų pratina ir savo atžalas
Pats nuo mažumės pratintas prie įvairiausių darbų, dabar Grūdas to moko ir savo atžalas. Tiesa, kaip pastebi du sūnus turintis vyras, šiais laikais vaikai yra visiškai kitokie, nei anksčiau.
„Vieną savo vaiką vadinu profesoriumi – jis gyvenime tikrai dirbs ne fizinį, o protinį darbą. O kitas – toks labiau krapštukas, tad ir tokie darbai jam yra įdomiau. Bet tempiu juos prie darbų vienodai – vienas šiek tiek pazyzia, kitas daugiau susidomėjimo rodo.
Žinoma, šiais laikais technologijos trukdo šitiems dalykams. Mano laikais devynmečiai jau atrodydavo daug ką mokantys ir sugebantys, o šiais laikais tokio amžiaus vaikais dar šiek tiek lepšiukai“, – juokėsi A. Grūdinskis-Grūdas.
