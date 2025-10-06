Buvęs „Manchester United“ futbolininkas naują kontraktą susiderėjo pasitelkęs dirbtinį intelektą

„Man atsiuntė pasiūlymą, pradėjau klausinėti „ChatGPT“, kaip derybose elgtis, ką rašyti, kokie mano argumentai, – paaiškino D. Mitchellas podcast'e. – Pateikiau, kiek uždirbau praėjusį sezoną, nurodžiau, kad išlaidos Londone bus didesnės ir kad su manimi į sostinę persikels draugė bei vaikas. Vienintelis skirtumas – už dirbtinį intelektą sumokėjau tik 15 svarų per mėnesį, kai agentui tenka net 5 proc. nuo visos sutarties.“
D. Mitchellas akcentavo, kad žemesnių Anglijos lygų žaidėjų finansinės realijos – toli nuo didžiųjų žvaigždžių gyvenimo.
„CEO, gydytojas ar inžinierius su tuo pačiu atlyginimu turi daug stabilesnį gyvenimą. Futbolininkų kontraktai – trumpalaikiai, dideli mokesčiai ir papildomos išlaidos labai greitai sumažina likutį sąskaitoje.“
Šis atvejis – aiškus signalas Anglijos futbolo bendruomenei, jog šiuolaikinės technologijos ne tik veda derybas į naują etapą, bet ir leidžia žaidėjams būti nepriklausomiems, ieškoti ekonomiškesnių sprendimų ir išlaikyti daugiau lėšų savo biudžete. D. Mitchellas žingsnis vertinamas kaip potencialus precedentas būsimiems žaidėjų kontraktų derybų modeliams Anglijos lygoje.
