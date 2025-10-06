Lietuvos jaunosios dviratininkės – tarp stipriausių Europoje

Drôme-Ardèche vykusiame čempionate iš viso dalyvavo 896 stipriausi Europos sportininkai iš 44 šalių, kurie kovojo dėl 14 žemyno čempionų titulų plento lenktynėse, asmeninėse lenktynėse laikui (jauniai, U23 ir elitas) bei mišriose estafetėse (elitas ir jauniai).
Šalies jaunių rinktinei atstovavo Arnas Bilertas, Kasparas Valinskas, Ignas Kertenis, M. Medelinskas, Augustė Audinytė, Augustė Mikutytė, Monika Liutinskaitė.
Apibendrindamas čempionato rezultatus rinktinės treneris Gediminas Bagdonas sakė, kad šie rezultatai rodo gražią perspektyvą – Lietuva turi talentingo jaunimo.
„Europos čempionate mūsų jaunieji sportininkai pasirodė tikrai stipriai. Geriausi rezultatai būtent tose rungtyse, kur ir tikėtasi. Dėl ypatingai sudėtingos, labai techniškos trasos – statūs kalnai, nusileidimai, pavojingi posūkiai – šiemet čempionatas tapo tikru išbandymu, kuriame galėjo dalyvauti tik patyrę sportininkai. Esant šiai situacijai visas viltis dėjome į jaunimą, kuriems buvo sudarytos sąlygos treniruotis aukštikalnėse. Patys dviratininkai kalbėjo, jog įgavo neįkainojamos patirties. Tikiu, kad tai jiems bus puiki paskata tobulėti“.
Asmeninėse lenktynėse laikui – merginų sėkmė
Pirmąją čempionato dieną įspūdingus rezultatus demonstravo jaunės merginos. Asmeninėse lenktynėse laikui, varžydamasi su 51 sportininke, Augustė Mikutytė iškovojo 9-tą vietą, Augustė Audinytė liko 20-ta, klaipėdietė Monika Liutinskaitė – 28-ta.
„Labai džiaugiamės rezultatu. Pirmą kartą čempionatui pasiruošimas su merginomis vyko Italijos aukštikalnėse – tai mums buvo nemenkas iššūkis. Esame labai dėkingi Lietuvos dviračių sporto federacijos vadovybei, kuri mums suteikė tokią galimybę tinkamai pasiruošti varžyboms. Europos čempionatas vyksta Alpių regione, tad be tinkamo pasiruošimo tokių rezultatų pasiekti būtų neįmanoma. Visų merginų rezultatais esu labai patenkintas – prieš šį čempionatą mano prognozuoti rezultatai išsipildė beveik 100 proc.“, – po varžybų komentavo treneris Kęstutis Česaitis.
Tarp Lietuvos jaunių vaikinų Arnas Bilertas užėmė 38 vietą, Kasparas Valinskas liko 50-tas, Martynas Medelinskas – 53. Iš viso šioje rungtyje sportininkai kovojo su 61 varžovu.
Merginų jaunių ITT Europos čempione tapo ispanė Paula Ostiz Taco, vyrų jaunių – Nyderlandų dviratininkas Michielas Mouris.
Komandinėse lenktynėse lietuviai 6-ti
Spalio 2 d. šalies dviračių sporto jauniai dalyvavo komandinėse lenktynėse laikui ir tarp dešimties komandų liko 6-ti. Įveikę 40 km distanciją jie aplenkė Estijos, Ukrainos, Italijos ir Kroatijos komandas.
Spalio 3 d. jauniai pasirodė grupinėse lenktynėse – čia ir vėl geriausiai sekėsi merginoms.
Sudėtingą ir sunkią 62,9 km besidriekiančią kalnuotą trasą su beveik 900 m sukilimo sėkmingai įveikė ir finišavo visos lietuvės.
Augustė Mikutytė finišavo 32-a, Augustė Audinytė iškovojo 56-ą vietą, Monika Liutinskaitė liko 66-a. Vaikinai jauniai finišo nepasiekė.
Trasos sudėtingumą iliustruoja ir Rasos Leleivytės pasirodymas čempionate. Italijos komandai atstovaujanti, didelę patirtį turinti Lietuvos dviratininkė kovojo elito grupėje, tačiau priešpaskutiniame rate nuo pagrindinės grupės atsiliko maždaug septyniomis minutėmis. Nors ji tilpo į laiko limitą, dėl užsitęsusių varžybų teisėjai nusprendė jas stabdyti – atsilikusios sportininkės varžybų nebegalėjo tęsti. Tiek vyrų, tiek moterų grupines lenktynes baigė tik mažuma dalyvių.
Lietuvos plento dviračių čempionas Aivaras Mikutis, atstovaujantis Šveicarijos komandą „Tudor Pro Cycling team“, šiemet čempionato metu atstovavo savo komandą Malaizijos „Tour de Langkawi“, kur užėmė 2-ąją vietą 8-ajame etape.
Drauge su rinktine į čempionatą vyko treneriai G. Bagdonas, A. Šiugždinis, K. Česaitis, G. Volungevičius.
