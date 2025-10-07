Ainius Sabaliauskas Tunise įveikė vienetų kvalifikaciją, bet iškrito iš dvejetų varžybų

A. Sabaliauskas su A. Elaminu mačą pradėjo nuo laimėtos savo padavimų serijos, bet vėliau pralaimėjo atkarpą net 0:6. Antrajame sete lietuvis su porininku panaikino 2 geimų deficitą (2:4, 4:4). Deja, dešimtajame geime A. Sabaliauskas su A. Elaminu strigo savo padavimų metu, suteikė varžovams 2 „match pointus“ ir neišsigelbėjo.
Lietuvis su porininku dalinsis 194 JAV dolerius.
Vienetuose 22-ejų A. Sabaliauskas (ATP-1545) užtikrintai įveikė kvalifikaciją. Lietuvis startavo nuo antrojo rato, 6:4, 6:1 nugalėjo indą Akhilą Kumarą Reddy Devarapalli, o lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape 6:1, 6:2 įveikė japoną Takuyą Komurą.
Pagrindinio etapo starte A. Sabaliausko lauks 7-oji turnyro raketė belgas Jackas Loge (ATP-518).
ITF serijos vyrų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 25 tūkst. JAV dolerių.
