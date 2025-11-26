Masiškai plinta Lietuvos kunigo pasakytas anekdotas mišiose: susirinkusiųjų reakcija – neįkainojama

Šis anekdotas socialiniame tinkle ėmė plisti tarsi virusas.
Prajuokino susirinkusiuosius
Socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje, pasivadinusioje „romoskatalikas“, pasirodė katalikų kunigo Arnoldo Valkausko pasakytas anekdotas.
„Anekdotas. Sako:
– Numirė žmogus.
Atėjo pas Petrą, sako:
– Leisk į dangų.
Tas beldžia:
– Nėra tavęs sąrašuose. Ką tu gero gyvenime padarei?
– Nieko. Pragyvenau su žmona penkiasdešimt metų.
– Tai reikėjo sakyti iš karto, kad tu kankinių sąraše“, – anekdotą citavo A. Valkauskas.
Po šio anekdoto bažnyčioje aidėjo juokas.
„Tai gerai, kad Albina negirdėjo“, – nusijuokė kunigas.
„Girdėjo, girdėjo. Aš gerą klausą turiu“, – atsakė bažnyčioje esanti moteris.
