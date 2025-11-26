 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
30
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Masiškai plinta Lietuvos kunigo pasakytas anekdotas mišiose: susirinkusiųjų reakcija – neįkainojama

2025-11-26 13:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 13:02

Socialiniame tinkle plinta katalikų kunigo Arnoldo Valkausko anekdotas, pasakytas per mišias. Bažnyčioje esantys žmonės, išgirdę jo žodžius, prapliupo juokais.

Arnoldas Valkauskas (nuotr. socialinių tinklų)

Socialiniame tinkle plinta katalikų kunigo Arnoldo Valkausko anekdotas, pasakytas per mišias. Bažnyčioje esantys žmonės, išgirdę jo žodžius, prapliupo juokais.

REKLAMA
30

Šis anekdotas socialiniame tinkle ėmė plisti tarsi virusas.

Prajuokino susirinkusiuosius 

Socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje, pasivadinusioje „romoskatalikas“, pasirodė katalikų kunigo Arnoldo Valkausko pasakytas anekdotas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Anekdotas. Sako:

– Numirė žmogus.

Atėjo pas Petrą, sako:  

– Leisk į dangų.

Tas beldžia:

– Nėra tavęs sąrašuose. Ką tu gero gyvenime padarei?

– Nieko. Pragyvenau su žmona penkiasdešimt metų.

– Tai reikėjo sakyti iš karto, kad tu kankinių sąraše“, – anekdotą citavo A. Valkauskas.

Po šio anekdoto bažnyčioje aidėjo juokas.

„Tai gerai, kad Albina negirdėjo“, – nusijuokė kunigas.

„Girdėjo, girdėjo. Aš gerą klausą turiu“, – atsakė bažnyčioje esanti moteris.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
:-o
:-o
2025-11-26 13:19
Tai įsižeis dabar feministės! Tai influenserės turės ką pasakyti, rėžti, žiebti! Ir Stano savo nuomonę išreikš :)
Atsakyti
Jėzus Marija,Juozapai šventas
Jėzus Marija,Juozapai šventas
2025-11-26 13:17
Kun. ARNOLDAS VALKAUSKAS. Egzorcistas, teologijos mokslų daktaras, Ruklos įgulos karo kapelionas.
Atsakyti
Rašau
Rašau
2025-11-26 15:03
O,ką ,visai neblogai !
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (30)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų