Lietuvos klebono pokštas sukėlė audrą tarp parapijiečių: suprato ne visi

Tačiau tokį savotišką klebono pasilinksminimo būdą ne visi parapijiečiai suprato: vieni dvasininką gyrė, o kitiems tai buvo akibrokštas – esą kunigas gyvena laba gerai, kad net už aukas motociklą nusipirko.
Bandė pajuokauti
Pasak klebono, nuotrauka, kurioje jis važiuoja su motociklu – ne tik juokas, bet ir savotiškas parapijiečių patikrinimas.
„Tai juokas, kai žmogus gali pasijuokti iš savęs ir savotiškai pasilinksminti. Lankydamas vieną šeimą pamačiau tokį aparatą, kurį regėjau pirmą kartą gyvenime.
Nusprendžiau jį išbandyti ir atsisėdau ant to vadinamojo motociklo. Be to, paprašiau zakristijono, kad padarytų keletą nuotraukų. Buvo labai juokinga ir nusprendžiau nuotraukomis pasidalinti internete.
Labai nustebino žmonių reakcija“, – pasakojo kunigas A. Puško. „Norėjau pasidžiaugti gyvenimu ir parodyti linksmą nuotrauką, bet ne visiems lemta suprasti humorą“
Žmonės pikti
Dvasininkas pasakojo, kad vieni žmonės jo motociklo išbandymą suprato kaip humorą, kiti – su neapykanta.
„Didžioji dalis žmonių patikėjo, kad su tokia transporto priemone lankau parapijiečius, bet dar buvo kokie 10–15 procentų, kurie į tą bandymą sureagavo su neapykanta. Esą, kaip gali kunigas taip lankyti parapijiečius?
Prirašė tokių komentarų, kad buvau nustebintas žmonių nepakantumo. Tokia žmonių reakcija liudija, kad esame pikti vienas kito atžvilgiu.
Kita vertus, norėjau pasidžiaugti gyvenimu ir parodyti linksmą nuotrauką, bet ne visiems lemta suprasti humorą“, – aiškino A. Puško ir teigė, kad ant piktų komentatorių nepyksta, esą jie tiesiog jo nepažįsta, o išreikštas džiaugsmas priimtas neadekvačiai.
Sulaukė įvairių komentarų
Anot kunigo, vieni komentatoriai džiaugėsi ir gyrė jo įkeltą nuotrauką.
„Rašė, kad ne visi žmonės turi humoro jausmą, o tokiems labai sunku gyventi šioje žemėje. Tačiau gyrė mane ir teigė, kad jis „šaunus ir turi humoro jausmą – jis neišoperuotas“.
Kiti baisėjosi, kad dabar kunigai keliauja motorizuoti ir su tuščiomis priekabėlėmis, kurios bus pripildytos gėrybių ir kunigai nebadaus. Dar buvo priminta, kad anksčiau kunigai keliaudavo pėsčiomis arba su arkliais.
Dar buvo labai piktų komentarų, kad jokio kunigo nepriims ir nėra ko jam valkiotis“, – skaitė kai kuriuos komentarus kunigas, bet labai džiaugėsi gražiais komentarais ir rūpestingumu, kuriuose buvo priminta, kad važiuojant motociklu reikia užsidėti šalmą.
Laisvę supranta įžeidinėdami
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kunigo nuomone, kliūna ne tik kunigai, bet ir kitų profesijų žmonės.
„Kliūna gydytojams, kliūna autoritetams. Tačiau yra keista, kaip gali komentuoti, jei nepažįsti žmogaus ir, be to, drįsti įžeidžiai komentuoti parapijos puslapyje. Esą žmogus laisvas ir gali komentuoti, kaip nori.
Keista tokia laisvė, kai komentarais įžeidinėjama. Negi žmonėms, piktai paviešinus savo mintis, geriau pasidaro?“ – stebėjosi A. Puško ir apgailestavo, kad žmonės nepriėmė arba nesuprato jo pasilinksminimo formos.
Autorė: Raimonda Mikučionytė
