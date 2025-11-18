 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Lietuvos klebono pokštas sukėlė audrą tarp parapijiečių: suprato ne visi

2025-11-18 10:50 / šaltinis: Naujienų portalas JP
2025-11-18 10:50

Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Alfredas Puško nusprendė pradžiuginti save ir pralinksminti parapijiečius – išbandė savadarbį motociklą, kuris jam nepriklauso.

Klebonas Alfredas Puško ant motociklo (nuotr. Ramygalos šv. Jono krikštytojo parapijos)

Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Alfredas Puško nusprendė pradžiuginti save ir pralinksminti parapijiečius – išbandė savadarbį motociklą, kuris jam nepriklauso.

REKLAMA
0

Tačiau tokį savotišką klebono pasilinksminimo būdą ne visi parapijiečiai suprato: vieni dvasininką gyrė, o kitiems tai buvo akibrokštas – esą kunigas gyvena laba gerai, kad net už aukas motociklą nusipirko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bandė pajuokauti

Pasak klebono, nuotrauka, kurioje jis važiuoja su motociklu – ne tik juokas, bet ir savotiškas parapijiečių patikrinimas.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai juokas, kai žmogus gali pasijuokti iš savęs ir savotiškai pasilinksminti. Lankydamas vieną šeimą pamačiau tokį aparatą, kurį regėjau pirmą kartą gyvenime.

REKLAMA

Nusprendžiau jį išbandyti ir atsisėdau ant to vadinamojo motociklo. Be to, paprašiau zakristijono, kad padarytų keletą nuotraukų. Buvo labai juokinga ir nusprendžiau nuotraukomis pasidalinti internete.

Labai nustebino žmonių reakcija“, – pasakojo kunigas A. Puško. „Norėjau pasidžiaugti gyvenimu ir parodyti linksmą nuotrauką, bet ne visiems lemta suprasti humorą

REKLAMA
REKLAMA

Žmonės pikti

Dvasininkas pasakojo, kad vieni žmonės jo motociklo išbandymą suprato kaip humorą, kiti – su neapykanta.

„Didžioji dalis žmonių patikėjo, kad su tokia transporto priemone lankau parapijiečius, bet dar buvo kokie 10–15 procentų, kurie į tą bandymą sureagavo su neapykanta. Esą, kaip gali kunigas taip lankyti parapijiečius?

Prirašė tokių komentarų, kad buvau nustebintas žmonių nepakantumo. Tokia žmonių reakcija liudija, kad esame pikti vienas kito atžvilgiu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kita vertus, norėjau pasidžiaugti gyvenimu ir parodyti linksmą nuotrauką, bet ne visiems lemta suprasti humorą“, – aiškino A. Puško ir teigė, kad ant piktų komentatorių nepyksta, esą jie tiesiog jo nepažįsta, o išreikštas džiaugsmas priimtas neadekvačiai.

Sulaukė įvairių komentarų

Anot kunigo, vieni komentatoriai džiaugėsi ir gyrė jo įkeltą nuotrauką.

REKLAMA

„Rašė, kad ne visi žmonės turi humoro jausmą, o tokiems labai sunku gyventi šioje žemėje. Tačiau gyrė mane ir teigė, kad jis „šaunus ir turi humoro jausmą – jis neišoperuotas“.

Kiti baisėjosi, kad dabar kunigai keliauja motorizuoti ir su tuščiomis priekabėlėmis, kurios bus pripildytos gėrybių ir kunigai nebadaus. Dar buvo priminta, kad anksčiau kunigai keliaudavo pėsčiomis arba su arkliais.

REKLAMA

Dar buvo labai piktų komentarų, kad jokio kunigo nepriims ir nėra ko jam valkiotis“, – skaitė kai kuriuos komentarus kunigas, bet labai džiaugėsi gražiais komentarais ir rūpestingumu, kuriuose buvo priminta, kad važiuojant motociklu reikia užsidėti šalmą.

Laisvę supranta įžeidinėdami

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kunigo nuomone, kliūna ne tik kunigai, bet ir kitų profesijų žmonės.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kliūna gydytojams, kliūna autoritetams. Tačiau yra keista, kaip gali komentuoti, jei nepažįsti žmogaus ir, be to, drįsti įžeidžiai komentuoti parapijos puslapyje. Esą žmogus laisvas ir gali komentuoti, kaip nori.

Keista tokia laisvė, kai komentarais įžeidinėjama. Negi žmonėms, piktai paviešinus savo mintis, geriau pasidaro?“ – stebėjosi A. Puško ir apgailestavo, kad žmonės nepriėmė arba nesuprato jo pasilinksminimo formos.

Autorė: Raimonda Mikučionytė

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų