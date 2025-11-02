Alytaus bažnyčioje klebonas rado paslaptingą vietą, tad kviečia įsimylėjėlius: „Dar niekur, niekur nesu matęs“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Alytaus Švento Liudviuko bažnyčios klebonas Marius Talutis kaspinu apjuosia ant bažnyčios išorinės sienos atrastą širdelę. Sako ją čia pastebėjęs labai netikėtai – atėjęs pasimelsti prie šalia bažnyčios palaidotų dviejų kunigų kankinių.
„Kartais aš ateinu prie šito kapelio pasimelsti, pabūti. Vieną kartą ateinu ir žiūriu: Mamma Mia, širdis. Ant bažnyčios sienos, dar niekur, niekur nesu matęs“, – pasakoja M. Talutis.
Netikėtas radinys
Dvasininkas sako aplankęs per gyvenimą dešimtis bažnyčių, bet tokio vaizdo nematęs niekur.
„Čia yra 1931 metai užrašyti ir raidė M. Greičiausiai būtų 1931 metai, bet... panašiai tokiu laiku buvo pristatytos šitos šoninės zakristijos. Ir įamžindami šitą, žmonės parašė šituos metus. Bet gi galėjo parašyti ne širdelė. Galėjo parašyti, ant apskritimo. Ant kvadratėlio, ant rombo. O jie parašė širdelėje“, – teigia kunigas.
Netrukus klebonas žinią, apie šį savo „radinį“ paskelbė savo „Facebook“ paskyroje, ragindamas poras pasinaudoti paslaptinga miesto vieta.
„Ranką uždėti ant tos širdelės. Galima sakyti mylimajai: užsimerk. Tada ant to vinies pakabini žiedą, o tada atsisuk, ir čia jau žiedas kabo“, – siūlymus dalija M. Talutis.
Kuria Alytaus miesto legendą
Ir nebūtinai poros, klebonas ragina, aplankius gerumo pliūpsniui, „myliu“ ištarti prie šios širdelės tiems, ką išties labai mylime – tai gali būti ir draugai, ir artimieji. Kunigas pasidžiaugia, užrašas širdelėje, gali būti siejamas ir su dabartiniu Alytaus miesto simboliui – „Myliu“.
„Ir labai tada gražiai man susidėliojo dabartinė Alytaus legenda. Kad Alytus yra myliu. Tokia akcija, meilės miestas, 1931 metai yra ne tik šio iškalimo, bet ir Alytaus istorijoje čia yra metai, kai Alytus buvo pripažintas dideliu miestu. Svarbiu miestu“, – pasakoja kunigas.
Alytiškiai sako kol kas mažai žinantys apie šį klebono atradimą, bet sužinoję džiaugiasi, kad mieste atsirado nauja traukos vieta.
Kaišiadorių vyskupijai priklausanti švento Liudviko bažnyčia statyta apie 1520-uosius metus. O štai skaičiai ir širdelė atsirado vėliau, klebonas Konstantinas Paulavičius ją 1930 metais išplėtė ir atnaujino. Šalia bažnyčios ir palaidotas šis klebonas, po to, kai 1941 metais per Jonines kartu su vikaru buvo sušaudytas vokiečių nacių.
