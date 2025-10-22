Lietuvos kunigas skubiai kreipiasi į tikinčiuosius: siunčia svarbią žinią

„Bažnyčioje įdiegta stebėjimo sistema – už atliktus darbus reikia sumokėti 1 200 eurų. Parapijos namų salėje taip pat įrengtas šildantis kondicionierius, jo kaina 1 700 eurų. Kviečiu parapijiečius, kurie gali, prisidėti.
Auką galima palikti bažnyčioje arba pervesti į parapijos sąskaitą“, – sakė kunigas S. Bitkauskas.
Artėja Visų Šventųjų ir Vėlinių šventės
Klebonas taip pat primena, kad lapkričio pradžioje parapijoje vyks Visų Šventųjų ir Vėlinių šventės.
- Lapkričio 1 d., šeštadienį, švenčiant Visų Šventųjų iškilmę, šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka – 10 ir 12 val.
- Lapkričio 2 d., sekmadienį, minint Vėlines – Mirusiųjų minėjimo dieną, šv. Mišios vyks 8.00, 10.00 ir 12.00 val.
Tikintieji kviečiami dalyvauti sudėtinėse šv. Mišiose, kuriose bus meldžiamasi už mirusiuosius.
Renka paramą Ukrainai
Klebonas taip pat informuoja, kad, Kurijos nurodymu, renkamos aukos Misijoms.
Be to, parapijoje renkamas vaškas ir konservų dėžutės, kurios bus siunčiamos į Ukrainą žvakių liejimui. Šiuos daiktus tikintieji gali atnešti ir palikti bažnyčios gale.
Kunigas gali aplankyti ir pašventinti namus
Vadovaudamasis vyskupo raginimu, kunigas S. Bitkauskas kviečia parapijiečius pasinaudoti galimybe pasikviesti jį namų pašventinimui. Norintys, kad dvasininkas apsilankytų, kviečiami susitarti dėl laiko iš anksto.
Klebonas S. Bitkauskas dėkoja visiems už supratingumą, geranoriškumą ir bendrystę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!