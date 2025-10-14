Pamatę 1 naujovę bažnyčioje pakraupo: „Ir viskas už suaukotus pinigus“

Šiuolaikinės technologijos vis dažniau atsiranda Lenkijos bažnyčiose. Iš pradžių tai buvo bekontakčiai aukojimo terminalai, o dabar Rybnike žengta dar toliau – įdiegta tai, kas dar prieš kelerius metus atrodė neįmanoma, rašoma fakt.pl.
Bažnyčioje – tikinčiuosius nustebinusi naujovė
Šv. Hedvigos Šilėzijos bažnyčioje įrengtas aparatas, kuris įpila šventinto vandens, kai prie jo pridedama ranka. Įrenginys įmontuotas marmuriniame dubenyje, o kiekvieną kartą jį naudojant įsijungia apšvietimas.
Vaizdo įrašas, rodantis, kaip veikia šis naujoviškas prietaisas, akimirksniu išplito socialiniuose tinkluose.
Jo autorius, Michałas „PAX“ Bukowskis, juokais parašė: „Rybnikas gyvena 2146 metais.“ Jis pridūrė, kad nors bažnyčiose jau yra matęs daug modernių sprendimų, „šis – tikrai išmanus“.
Internautų nuomonės išsiskyrė
Daugelis internautų jam pritarė. Jie teigė, kad naujasis prietaisas gerokai prisideda prie higieniškų įpročių – ypač po pandemijos.
Kai kurie priminė, kad prieš kelerius metus atlikti tyrimai parodė: tradiciniuose šventinto vandens fontanuose aptinkama daugybė bakterijų, tarp jų ir fekalinių. „Bent jau dabar tai šiek tiek higieniškiau“, – rašoma komentaruose.
Visgi, ne visi džiaugėsi šia naujove. Kritikai tvirtino, kad šventinto vandens dozatorius – pernelyg didelė ir nereikalinga „keistenybė“ maldos namuose.
„Tai jau nebe bažnyčia, o kabaretas“, – rašė vienas komentatorius. Kitas pridūrė: „Ir viskas už suaukotus pinigus...“
Vis dėlto dalis tikinčiųjų pabrėžė, kad tai įrodymas, jog bažnyčia geba žengti koja kojon su technologijomis, o investicija, finansuota iš aukų, rodo, kad tikintieji patys nori šiuolaikiškesnių sprendimų.
Paaiškėjo, kad Rybniko „šventasis dozatorius“ nėra pirmasis toks įrenginys Lenkijoje. Kaip pastebėta komentaruose, panašus sprendimas jau anksčiau buvo įdiegtas Ježuve, Pakarpatės regione (Lenkija) – ten dozatorius atsirado pandemijos metu, siekiant sumažinti užsikrėtimo riziką.
