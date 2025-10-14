Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamatę 1 naujovę bažnyčioje pakraupo: „Ir viskas už suaukotus pinigus“

2025-10-14 14:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 14:20

Pokyčiai bažnyčiose visada sukelia emocijų audrą. Vieni juos vertina kaip visuomenės žingsnį į priekį, kiti – kaip tradicijų atsisakymą. Ne išimtis ir šis kartas – Rybniko parapijoje (Lenkija) tikintieji prie įėjimo išvydo neįprastą įrenginį, kuris iškart sukėlė diskusijų laviną internete.

Malda, mišios, bažnyčia (nuotr. 123rf.com)

Ne išimtis ir šis kartas – Rybniko parapijoje (Lenkija) tikintieji prie įėjimo išvydo neįprastą įrenginį, kuris iškart sukėlė diskusijų laviną internete.

5

Šiuolaikinės technologijos vis dažniau atsiranda Lenkijos bažnyčiose. Iš pradžių tai buvo bekontakčiai aukojimo terminalai, o dabar Rybnike žengta dar toliau – įdiegta tai, kas dar prieš kelerius metus atrodė neįmanoma, rašoma fakt.pl.

Bažnyčioje – tikinčiuosius nustebinusi naujovė 

Šv. Hedvigos Šilėzijos bažnyčioje įrengtas aparatas, kuris įpila šventinto vandens, kai prie jo pridedama ranka. Įrenginys įmontuotas marmuriniame dubenyje, o kiekvieną kartą jį naudojant įsijungia apšvietimas.

Vaizdo įrašas, rodantis, kaip veikia šis naujoviškas prietaisas, akimirksniu išplito socialiniuose tinkluose.

Jo autorius, Michałas „PAX“ Bukowskis, juokais parašė: „Rybnikas gyvena 2146 metais.“ Jis pridūrė, kad nors bažnyčiose jau yra matęs daug modernių sprendimų, „šis – tikrai išmanus“.

Internautų nuomonės išsiskyrė

Daugelis internautų jam pritarė. Jie teigė, kad naujasis prietaisas gerokai prisideda prie higieniškų  įpročių – ypač po pandemijos.

Kai kurie priminė, kad prieš kelerius metus atlikti tyrimai parodė: tradiciniuose šventinto vandens fontanuose aptinkama daugybė bakterijų, tarp jų ir fekalinių. „Bent jau dabar tai šiek tiek higieniškiau“, – rašoma komentaruose.

Visgi, ne visi džiaugėsi šia naujove. Kritikai tvirtino, kad šventinto vandens dozatorius – pernelyg didelė ir nereikalinga „keistenybė“ maldos namuose.

„Tai jau nebe bažnyčia, o kabaretas“, – rašė vienas komentatorius. Kitas pridūrė: „Ir viskas už suaukotus pinigus...“

Vis dėlto dalis tikinčiųjų pabrėžė, kad tai įrodymas, jog bažnyčia geba žengti koja kojon su technologijomis, o investicija, finansuota iš aukų, rodo, kad tikintieji patys nori šiuolaikiškesnių sprendimų.

Paaiškėjo, kad Rybniko „šventasis dozatorius“ nėra pirmasis toks įrenginys Lenkijoje. Kaip pastebėta komentaruose, panašus sprendimas jau anksčiau buvo įdiegtas Ježuve, Pakarpatės regione (Lenkija) – ten dozatorius atsirado pandemijos metu, siekiant sumažinti užsikrėtimo riziką.

olo
olo
2025-10-14 14:39
Kas čiablogai? Kabinėjasi bile prisikabinti.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
