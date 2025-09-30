Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Lietuviškas žodi, gyvuok!

Lietuvių kalbos kelias į bažnyčią: nuo draudimų iki kalbininkų įtakos maldoms

Ar lankydamiesi bažnyčioje pagalvojote, kodėl meldžiamės gimtąja kalba? Ar jai turi įtakos kalbininkai ir ką anksčiau vadindavo karūnka, spaviednyčia, lomka? Kaip kito maldos ir kada leista melstis gimtąja kalba: plačiau apie tai – reportaže.

