TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Šokiruojantis vyro poelgis bažnyčioje: pamačius, ką daro, iš karto kvietė policiją

2025-10-13 13:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 13:20

Vatikane įvyko šokiruojantis incidentas – vyras Šv. Petro bazilikoje elgėsi nepagarbiai prie pagrindinio išpažinties altoriaus.

Policija, šlapinimąsi imituojantis vyras (nuotr. 123rf.com, stop kadras)

Vatikane įvyko šokiruojantis incidentas – vyras Šv. Petro bazilikoje elgėsi nepagarbiai prie pagrindinio išpažinties altoriaus.

1

Įvykio liudininkai pasakojo, kad vyriškis demonstravo gestus, imituojančius šlapinimąsi, taip pažeisdamas šventos vietos orumą, rašoma fakt.pl.

Ne pirmas atvejis

Į situaciją greitai sureagavo Vatikano žandarmerijos pareigūnai ir bazilikos darbuotojai, kurie vyrą nedelsdami sulaikė ir išvedė iš šventyklos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pranešė Italijos žiniasklaida, pagal jo elgesį buvo galima spręsti, kad asmuo gali turėti psichikos sveikatos problemų.

Apie incidentą informuotas popiežius Leonas XIV. Vatikano atstovai pabrėžė, kad tyrimas tęsiamas, o šventovės apsauga bus dar labiau sustiprinta.

Tai ne pirmas toks atvejis Šv. Petro bazilikoje – tų pačių metų vasarį kitas vyras buvo įsiveržęs prie altoriaus ir bandė jį niokoti.

