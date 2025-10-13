Šokiruojantis vyro poelgis bažnyčioje: pamačius, ką daro, iš karto kvietė policiją

Įvykio liudininkai pasakojo, kad vyriškis demonstravo gestus, imituojančius šlapinimąsi, taip pažeisdamas šventos vietos orumą, rašoma fakt.pl.
Ne pirmas atvejis
Į situaciją greitai sureagavo Vatikano žandarmerijos pareigūnai ir bazilikos darbuotojai, kurie vyrą nedelsdami sulaikė ir išvedė iš šventyklos.
Kaip pranešė Italijos žiniasklaida, pagal jo elgesį buvo galima spręsti, kad asmuo gali turėti psichikos sveikatos problemų.
Apie incidentą informuotas popiežius Leonas XIV. Vatikano atstovai pabrėžė, kad tyrimas tęsiamas, o šventovės apsauga bus dar labiau sustiprinta.
Tai ne pirmas toks atvejis Šv. Petro bazilikoje – tų pačių metų vasarį kitas vyras buvo įsiveržęs prie altoriaus ir bandė jį niokoti.
