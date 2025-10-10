Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Grušas: nėra abejonių dėl Henriko Gulbinowicziaus nusikaltimų rimtumo

2025-10-10 19:00 / šaltinis: BNS
2025-10-10 19:00

Vilniaus rajono savivaldybės tarybai praėjusį mėnesį atsisakius atimti garbės piliečio vardą iš kardinolo Henriko Gulbinowicziaus, arkivyskupas Gintaras Grušas pažymi, kad nėra abejonių dėl jo nusikaltimų rimtumo.

Gintaras Grušas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Vilniaus rajono savivaldybės tarybai praėjusį mėnesį atsisakius atimti garbės piliečio vardą iš kardinolo Henriko Gulbinowicziaus, arkivyskupas Gintaras Grušas pažymi, kad nėra abejonių dėl jo nusikaltimų rimtumo.

Kaip rašė BNS, 2020-ųjų lapkritį mirusiam dvasininkui Vatikanas buvo pritaikęs drausmines sankcijas dėl daugybės nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų, pedofilijos nusikaltimų tarp dvasininkų slėpimo ir 16 metų trukusio bendradarbiavimo su Lenkijos Liaudies Respublikos saugumo tarnyba.

„Tai, kad Šventasis Sostas, ištyręs kardinolui H. Gulbinowicziui iškeltus kaltinimus dėl nepilnamečio asmens seksualinio išnaudojimo bei kitų nusikaltimų, jį pripažino kaltu, uždraudė jam bet kokią viešą dvasininko veiklą, atėmė teisę dėvėti vyskupo insignijas bei privilegiją būti laidojamam katedroje, jau yra ženklas apie ištirto nusikaltimo rimtumą“, – penktadienį Vilniaus arkivyskupijos „Facebook“ puslapyje paskelbtame komentare sakė G. Grušas.

Taip jis kalbėjo, kaip pats pažymėjo, į viešumą iškylant abejonėms dėl H. Gulbinowicziui pritaikytos bausmės pagrįstumo. G. Grušas akcentavo, kad Šventasis Sostas pagal tikslų reglamentą įsigilina į tokias bylas ir jo sprendimas yra galutinis.

„Kruopščiai išnagrinėjus bylą, atsižvelgdamas į procesą tyrusių asmenų išvadas, paremtas dokumentais, liudijimais, įrodymais, ekspertų išvadomis, vyskupas priima sprendimą, kurį siunčia Šventajam Sostui“, – nurodė Vilniaus arkivyskupas.

„Bažnytiniuose procesuose Šventasis Sostas yra aukščiausia instancija ir paskutinė apeliacinė institucija, o jos paskelbtas sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas“, – sakė G. Grušas.

Be to, jis ragino kreiptis į arkivyskupiją patyrusiuosius seksualinę prievartą bažnyčios aplinkoje ar turinčių informacijos apie tokius atvejus.

BNS rašė, kad Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2015-aisiais H. Gulbinowicziui suteikė rajono garbės piliečio vardą. Nemenčinėje, Pakalniuose ir Punžonyse yra jo vardu pavadintos gatvės.

Rugsėjo pabaigoje taryba svarstė siūlymą atimti iš dvasininko garbės piliečio vardą, bet tam nepritarė daugumą sudarantys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai.

Savo ruožtu, šiai partijai priklausanti teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sakė negalinti kištis į savivaldybės sprendimus, bet pripažino, kad ir pati nepalaikytų gatvių pervadinimo ar garbės piliečio vardo atėmimo iš H. Gulbinowicziaus.

Tuo metu premjerė Inga Ruginienė teigė apie šį atvejį neturinti informacijos ir žadėjo pasidomėti situacija.

Vilniaus rajono Šukiškių kaime gimęs H. Gulbinowiczius buvo Vroclavo arkivyskupas, 1985 metais jis tapo kardinolu.

