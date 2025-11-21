 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamatę, ką „Eurovizijos“ dalyvė daro bažnyčioje, pakraupo: sureagavo ir kunigas

2025-11-21 13:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 13:50

Secymino parapijoje (Lenkija) kilęs incidentas sukėlė tikrą audrą internete ir papiktino tikinčiuosius.

Parapija, bažnyčia (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)

Secymino parapijoje (Lenkija) kilęs incidentas sukėlė tikrą audrą internete ir papiktino tikinčiuosius.

1

Atlikėja Luna vietos bažnyčią panaudojo muzikinio vaizdo įrašo filmavimui, o paskelbtas klipas greitai tapo aptarinėjimų objektu, privertusiu sureaguoti net Varšuvos arkivyskupiją, rašoma fakt.pl.

„TikTok“ paskyroje Luna pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame šoka priešais altorių vilkėdama atvirą aprangą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kontroversiją dar labiau pakurstė fone skambėjusi daina – joje girdėti žodžiai: „Pasakyk Jėzui, kad ta kalė grįžo“ (anglų kalba).

Atlikėja, išgarsėjusi po pasirodymo „Eurovizijoje“, netrukus suprato, kad vaizdo įrašas gali sukelti pasipiktinimą, todėl jį pašalino iš savo socialinių tinklų.

Vis tik internautai spėjo padaryti kopijas – jos ir toliau plinta internete, o bažnyčios vadovai neslepia savo nusivylimo.

Arkivyskupija: „Tai prieštarauja šventos vietos paskirčiai“

Varšuvos arkivyskupijos atstovas spaudai paskelbė pareiškimą, kuriame griežtai pasmerkė Lunos veiksmus ir atkreipė dėmesį į reikšmingus parapijos administracijos pažeidimus.

„Lunos profilyje internete paskelbtoje medžiagoje akivaizdžiai prieštaraujama šventos vietos paskirčiai, keliamos piktžodžiavimo asociacijos ir parodoma nepagarba altoriui.

Muzikinis vaizdo klipas (pašalintas po kelių dešimčių valandų) ir kiti įrašai buvo nufilmuoti bažnyčioje be būtino Varšuvos metropolijos kurijos sutikimo.

Parapijos administratorius atsakingas už šventyklos patalpų suteikimą ir už tai, kad nepatikrino produkcijos pobūdžio.

Praėjusią savaitę jis buvo iškviestas į kuriją pasiaiškinti ir gavo kanoninį papeikimą“, – teigiama kun. Przemysławo Śliwińskio pareiškime.

Po audrą sukėlusio vaizdo įrašo atlikėja iš savo profilių pašalino visą su incidentu susijusią medžiagą, tačiau jokio oficialaus komentaro iki šiol nepateikė.

