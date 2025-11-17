 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Sapne Albinas išgirdo 4 žodžius: dabar eidamas į bažnyčią visada atlieka šį veiksmą

2025-11-17 13:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 13:20

92-ejų alytiškis Albinas Stankevičius jau daugelį metų sekmadieniais gieda Alytaus šv. Liudviko parapijos chore, o kasdienybėje stengiasi dalyvauti pamaldose. Kiekvieną kartą eidamas į mišias jis atlieka vieną veiksmą.

0

Alytiškis Albinas prieš daugelį metų susapnavo reikšmingą sapną, po kurio eidamas į pamaldas visuomet užsuka pasimelsti prie Švč. Mergelės Marijos skulptūros.

Reikšmingas sapnas

Socialiniame tinkle „Facebook“ žinia apie Albiną ir jo reikšmingą jo sapną pasidalijo Alytaus šv. Liudviko parapija.

„Alytiškis Albinas Stankevičius yra tikras dvasios aristokratas – jo mandagumas, bendravimo kultūra, taktas ir pareigingumas maloniai stebina ir įkvėpia.

Albinas daugybę metų sekmadieniais gieda mūsų bažnyčios chore, o paprastomis dienomis stengiasi irgi dalyvauti šv. Mišiose.

Kuomet Albinas ateina į šv. Liudviko bažnyčią, visuomet užsuka pasimelsti prie Švč. Mergelės Marijos skulptūros, nes kažkada susapnavo sapną, jog jam einant į bažnyčią pati Marija jį paprašė: „Ateik ir pas mane“.

Nuo to karto Albinas tik užėjęs į šventorių nors keletai minučių sustoja maldai prie Marijos skulptūros. Albinui jau (tik) 92 metai, bet daugelis iš jo galime pasimokyti energijos, jumoro ir didžiulės pagarbos kitam žmogui“, – buvo rašoma įraše.

