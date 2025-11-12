Į šią bažnyčią Lietuvoje staiga suplūdo būrys pareigūnų: priežastis – neeilinė

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, pamaldos vyko Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidų „Malonės pilnoji“ metu.
Bažnyčioje – pamaldos už tarnaujančius Lietuvos žmonėms
Į bažnyčią susirinko uniformuoti pareigūnai ir šeimos nariai, Mišias aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas.
„Šv. Mišios už tarnaujančius Lietuvos žmonėms
Lapkričio 11 d. Vilniuje, Šv. Teresės – Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos bažnyčioje, aukotos Šv. Mišios už Lietuvos kariuomenės, Policijos, Muitinės, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnus.
Pamaldas, vykusias Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidų „Malonės pilnoji“ metu, aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas, pabrėžęs tarnystės ir atsakomybės reikšmę visuomenės labui:
„Jie savo tarnystėje gina žmogaus gyvybę ir orumą. Tikroji tarnystė visada prasideda širdyje ir kiekvienas, kuris tarnauja gindamas kitą, tampa šviesos nešėju. Jūsų tarnystė kariuomenėje, policijoje, gelbėjimo tarnybose yra daugiau nei pareiga. Tai – pašaukimas.“
Šv. Mišiose dalyvavo įvairių valstybės institucijų pareigūnai ir jų šeimų nariai, tarp jų – ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovai“, – dalijosi Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
