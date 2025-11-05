Ši lietuvė sulaukė neeilinio klebono palaiminimo: priežastis – veria širdį

Su gražia sukaktimi ją socialiniame tinkle pasveikino Alytaus Šv. Liudviko bažnyčios klebonas Marius Talutis.
Atvyksta į bažnyčia kiekvieną dieną
„Sveikiname Marytę Digrytę 88 gimtadienio proga ir meldžiame Jai Aukščiausiojo globos bei palaimos!
Marytė gyvena kažkur prie Žuvinto parduotuvės, bet kiekvieną dieną, o ypač spalio, gegužės ir birželio mėnesiais atvyksta į mūsų bažnyčią pravesti Rožančiaus maldos, ką ji daro su ypatinga ugnele ir atsidavimu“, – rašė kunigas M. Talutis.
Pasak jo, Marytė yra žmogus, kuris visą save pašventė Dievui, maldai, Bažnyčiai. Jai visiškai jau nebeįdomūs žemiški rūpesčiai, politika, socialiniai tinklai ar pasaulio reikalai, tačiau ji savo maldomis mus visus lydi ir saugo.
„Todėl sutikę ją gatvėje, nebijokite prieiti ir paprašyti maldos už save ar savo artimuosius, nes jos misija žemėje užtarti mus pas Dievą“, – teigė klebonas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!