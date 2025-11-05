 
TV3 naujienos > Gyvenimas

Ši lietuvė sulaukė neeilinio klebono palaiminimo: priežastis – veria širdį

2025-11-05 15:10 / šaltinis: AlytusPlius
2025-11-05 15:10

Alytiškė Marytė Digrytė neseniai atšventė savo 88-ąjį gimtadienį. Moteris visą savo gyvenimą pašventė Dievui ir bažnyčiai.

Marytė Dirgytė (nuotr. facebook.com)

Alytiškė Marytė Digrytė neseniai atšventė savo 88-ąjį gimtadienį. Moteris visą savo gyvenimą pašventė Dievui ir bažnyčiai.

1

Su gražia sukaktimi ją socialiniame tinkle pasveikino Alytaus Šv. Liudviko bažnyčios klebonas Marius Talutis.

Atvyksta į bažnyčia kiekvieną dieną

„Sveikiname Marytę Digrytę 88 gimtadienio proga ir meldžiame Jai Aukščiausiojo globos bei palaimos!

TAIP PAT SKAITYKITE:

Marytė gyvena kažkur prie Žuvinto parduotuvės, bet kiekvieną dieną, o ypač spalio, gegužės ir birželio mėnesiais atvyksta į mūsų bažnyčią pravesti Rožančiaus maldos, ką ji daro su ypatinga ugnele ir atsidavimu“, – rašė kunigas M. Talutis.

Pasak jo, Marytė yra žmogus, kuris visą save pašventė Dievui, maldai, Bažnyčiai. Jai visiškai jau nebeįdomūs žemiški rūpesčiai, politika, socialiniai tinklai ar pasaulio reikalai, tačiau ji savo maldomis mus visus lydi ir saugo.  

„Todėl sutikę ją gatvėje, nebijokite prieiti ir paprašyti maldos už save ar savo artimuosius, nes jos misija žemėje užtarti mus pas Dievą“, – teigė klebonas.

