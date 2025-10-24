Šioje Lietuvos bažnyčioje aptiktas radinys kelia nuostabą: atskleidė daugiau detalių

„Jeigu iki šiol manėme, jog bažnyčios pirmasis laikotarpis yra XVIII a. antra pusė, tai dabar jau galvojame apie XVII a. amžiaus pradžios statybą ir tų tyrimo darbų gerokai padaugėja. Atsirado noras ištirti istorijos dalį, kurios mes nežinojome iki šiol“, – penktadienį žurnalistams teigė restauravimo darbų vadovė Indrė Valkiūnienė.
Barokinio stiliaus freskų restauratoriai rasti nesitikėjo. Anot darbų vadovės, pirminis planas buvo atkurti bažnyčios interjero spalvas bei pirminį jų sluoksnį.
„Darbus pradėjome kovo mėnesį. Mūsų komandoje buvo devyni žmonės. Gana efektyviai visą presbiterijos dalį turėjome atidengti, nuvalyti ir atkurti XVIII a. spalvas. Pirmą darbų savaitę įvyko netikėtumai – radome figūrinės tapybos, apie ją nebuvome žinoję. Tai pakeitė visą mūsų darbų planą – reikėjo persiorientuoti į daug įdomesnį, vertingesnį darbą“, – teigė I. Valkiūnienė.
Pietinėje presbiterijos sienoje atidengtoje freskoje pavaizduota šv. Tomo Akviniečio regėjimo scena – momentas, kai jam pasirodo Nukryžiuotasis ir kreipiasi į jį. Tuo metu šiaurinėje pusėje, manoma, galėjo būti pavaizduota arba antroji Kryžiaus kelio stotis – Jėzus, imantis nešti kryžių – arba Švenčiausiosios Trejybės kompozicija.
Nors freskų tapyba išlikusi tik fragmentiškai, jų reikšmė – didžiulė, teigė Vilniaus dailės akademijos (VDA) docentė, Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNDM) mokslo darbuotoja Birutė Vitkauskienė. Anot jos, apie tokios tapybos stilių Lietuvos istorijoje žinoma mažai.
„Šito laikotarpio sieninės tapybos Lietuvoje beveik nėra. Tai buvo tas laikotarpis, kai valstybėje tarp vidaus didikų vyko karas (...). Aštuonioliktame šimtmetyje, po gaisrų arba po kitokių rekonstrukcijų dingo tie meno kūriniai, kurie buvo bažnyčiose XVII–XVIII a. sandūroje“, – pasakojo LNDM mokslo darbuotoja.
Kalvarijų bažnyčios klebonas Jurgis Vitkovski sako, kad bažnyčios restauravimo darbus planuojame tęsti.
„Darbai yra suskirstyti į septynis etapus. Reikia laiko ir kantrybės bei lėšų, tačiau žingsnis po žingsnio tikimės per artimiausius penkerius metus bažnyčia pilnai suspindės savo grožiu“, – penktadienį žurnalistams sakė dvasininkas.
Apžiūrėti Kalvarijų bažnyčioje atrastas gotikines freskas gyventojai galės nuo sekmadienio. Po mišių, 17 valandą taip pat bažnyčioje vyks koncertas.
