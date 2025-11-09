Sovietai išniekino šią kilmingų lietuvių kapavietę: laimei pamatė ir pagrobė ne viską

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Istorikas Julius atveria grafų Tiškevičių koplyčią-mauzoliejų Kretingoje. Ten sarkofaguose bei karstuose guli sutuoktinių Sofijos ir Juozapo Tiškevičių, jų vos penkerių nuo smegenų uždegimo mirusios anūkės Marijos Tiškevičiūtės, Užutrakio grafienės Jadvygos Tiškevičienės, Lietuvos karininko ir nepriklausomybės kovų dalyvio Kazimiero Tiškevičiaus bei dar vienos neatpažintos moters palaikai.
„Čia galėjo būti palaidota Tiškevičių vaikų guvernantė ir iki savo mirties dirbusi dvaro vaistininke Sofija Stefanija Šostakaitė Tiškevičienė. Ji buvo ištekėjusi už Mikalojaus Tikševičiaus, kuris palaidotas šalia šios koplyčios“, – pasakoja Kretingos muziejaus istorikas Julius Kanarskas.
Okupantai koplyčią išniekino
Koplyčia buvo pastatyta 1893 metais, bet joje nebuvo tokiems statiniams būdingų kriptų. Tad sarkofagai ir karstai stovėjo atvirai. Rusams okupavus Lietuvą, amžinojo poilsio vieta buvo išniekinta. Nepagailėjo net penkiametės grafaitės palaikų – per skylę kabliu juos su visomis įkapėmis prisitraukė ir išvogė, palikę sugrūstus kauliukus, tada viską užmūrijo.
2014-aisiais istorikai ir paveldosaugininkai sarkofagus atrado. Istorikas pasakoja, ko rusai iš grafų sarkofagų pavogti nesugebėjo – neįvertino ar nerado. Pavyzdžiui, kardo, su kuriuo pozuodavo Juozapas Tiškevičius.
„Kadangi jis buvo padėtas ant sarkofago krašto, o tas kraštas pakištas koplyčios sienoje išskobtą nišą. Jo nesimatė“, – teigia J. Kanarskas.
Nerado rusai ir Juozapo Tiškevičiaus įkapinio kryžiaus, jo žmonos vestuvinio žiedo su išgraviruota vestuvių data, neiškrapštė mažosios grafaitės tikėjimo ženklų.
