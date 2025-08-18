JAV rinktinėje – buvęs „Wolves“ gynėjas

A. Andrewsas praėjusiame Europos taurės sezone pelnydavo vidutiniškai 13,6 taško, atlikdavo 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 12,3 naudingumo balo.
LKL pirmenybėse jo statistika siekė 13,2 taško, 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir 12,2 efektyvumo balo.
Į pradinę dvyliktuko sudėtį gynėjas nebuvo įtrauktas, tačiau gavo vietą po to, kai iš rinktinės pasitraukė Izraelyje rungtyniavęs Elijah Pembertonas.
32 metų gynėjas nebus vienintelis Lietuvoje žaidęs krepšininkas amerikiečių sudėtyje. Nacionalinę komandą taip pat atstovaus buvęs Kauno „Žalgirio“ žaidėjas Tyleris Cavanaugh bei su Vilniaus „Rytu“ LKL čempionu tapęs Speedy Smithas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!