TV3 naujienos > Sportas

JAV rinktinėje – buvęs „Wolves“ gynėjas

2025-08-18 19:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 19:42

Praėjusį sezoną Vilniaus „Wolves“ gretose rungtyniavęs Andrew Andrewsas papildė JAV rinktinę ir dalyvaus rugpjūčio 22 d. Nikaragvoje prasidėsiančiame FIBA Amerikos čempionate.

Andrew Andrewsas | FIBA nuotr.

Praėjusį sezoną Vilniaus „Wolves“ gretose rungtyniavęs Andrew Andrewsas papildė JAV rinktinę ir dalyvaus rugpjūčio 22 d. Nikaragvoje prasidėsiančiame FIBA Amerikos čempionate.

0

A. Andrewsas praėjusiame Europos taurės sezone pelnydavo vidutiniškai 13,6 taško, atlikdavo 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 12,3 naudingumo balo.

LKL pirmenybėse jo statistika siekė 13,2 taško, 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir 12,2 efektyvumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į pradinę dvyliktuko sudėtį gynėjas nebuvo įtrauktas, tačiau gavo vietą po to, kai iš rinktinės pasitraukė Izraelyje rungtyniavęs Elijah Pembertonas.

32 metų gynėjas nebus vienintelis Lietuvoje žaidęs krepšininkas amerikiečių sudėtyje. Nacionalinę komandą taip pat atstovaus buvęs Kauno „Žalgirio“ žaidėjas Tyleris Cavanaugh bei su Vilniaus „Rytu“ LKL čempionu tapęs Speedy Smithas.

