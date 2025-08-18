Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Ugnė Zalieckienė iškovojo sidabrą ištvermės jojimo varžybose Slovakijoje

2025-08-18 19:16
2025-08-18 19:16

Šamorine (Slovakija) vyko „Holiday Race“ ištvermės jojimo varžybos.

Varžybų akimirka | „Stop“ kadras

Šamorine (Slovakija) vyko „Holiday Race“ ištvermės jojimo varžybos.

0

2 žvaigždučių kategorijos 120 km lenktynėse sidabrą iškovojo Ugnė Zalieckienė su Prada. Nugalėjo slovakas Mario Hoffmanas su Yakira de Napoli, o trečia buvo slovakė Miriam Mala su Navid de Napoli.

Gabija Acutė su Hakaia 1 žvaigždutės 100 km lenktynėse užėmė 5-ą vietą.

Belgijoje 4 žvaigždučių kategorijos jojimo trikovės varžybose dalyvavo Aistis Vitkauskas su žirgu Commander VG. Galutinėje įskaitoje lietuvis užėmė 31-ą vietą tarp 103 dalyvių.

Nugalėjo amerikietė Lauren Nicholson su Larcot Z. Už jos liko du Vokietijos atstovai – Calvinas Bockmannas su The Phantom of the Opera bei Anna Siemer su FRH Butts Avondale.

