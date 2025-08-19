Dončičius vedė Slovėniją į pergalę prieš būsimus lietuvių varžovus

Pastarieji 93:81 (27:22, 29:18, 19:12, 18:29) įveikė Didžiosios Britanijos rinktinę.
Priminsime, kad britai bus Lietuvos varžovais Europos čempionato grupių etape.
Nugalėtojams Luka Dončičius surinko 28 taškus (5/6 dvit., 2/11 trit., 12/14 baud.), atkovojo 6 kamuolius ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Krepšininkas taip pat perėmė 3 kamuolius, blokavo metimą, padarė 4 klaidas ir 2 sykius prasižengė.
15 taškų pridėjo Gregoras Hrovatas, 12 pasižymėjo Klemenas Prepeličius (3/4 trit.).
Britams po 12 taškų pelnė Mylesas Hessonas (8 atk. kam.) ir Tarikas Phillipas, po 11 įmetė Carlas Wheatle‘as ir Patrickas Whelanas.
