TV3 naujienos > Sportas

Dončičius vedė Slovėniją į pergalę prieš būsimus lietuvių varžovus

2025-08-19 23:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 23:01

Pergalę draugiškose rungtynėse pasiekė Slovėnijos krepšininkai.

Luka Dončičius | „Facebook“ nuotr.

Pergalę draugiškose rungtynėse pasiekė Slovėnijos krepšininkai.

0

Pastarieji 93:81 (27:22, 29:18, 19:12, 18:29) įveikė Didžiosios Britanijos rinktinę.

Priminsime, kad britai bus Lietuvos varžovais Europos čempionato grupių etape.

Nugalėtojams Luka Dončičius surinko 28 taškus (5/6 dvit., 2/11 trit., 12/14 baud.), atkovojo 6 kamuolius ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Krepšininkas taip pat perėmė 3 kamuolius, blokavo metimą, padarė 4 klaidas ir 2 sykius prasižengė.

15 taškų pridėjo Gregoras Hrovatas, 12 pasižymėjo Klemenas Prepeličius (3/4 trit.).

Britams po 12 taškų pelnė Mylesas Hessonas (8 atk. kam.) ir Tarikas Phillipas, po 11 įmetė Carlas Wheatle‘as ir Patrickas Whelanas.

