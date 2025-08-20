Bosnių rinktinė EČ žais be savo žvaigždės

Todėl jau yra aiškus bosnių galutinis dvyliktukas EČ kovoms.
Europos čempionate C grupėje Kipre jie susitiks su šeimininkais, italais, kartvelais, ispanais ir graikais.
Bosnijos ir Hercegovinos sudėtis: Amaras Alibegovičius, Edinas Atičius, Jusufas Nurkičius, Miralemas Halilovičus, Amaras Gegičius, Ajdinas Penava, Aleksandras Lažičius, Adinas Vrabacas, Adnanas Arslanagičius, Kenanas Kamenjašas, Johnas Robersonas, Tarikas Hrelja.
