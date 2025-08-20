Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Sportas

Bosnių rinktinė EČ žais be savo žvaigždės

2025-08-20
2025-08-20 16:40

Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė artėjančiame Europos čempionate žais be savo žvaigždės Džanano Musa. Krepšininkas negalės atstovauti rinktinei dėl sveikatos problemų.

Džananas Musa | FIBA nuotr.



0

Todėl jau yra aiškus bosnių galutinis dvyliktukas EČ kovoms.

Europos čempionate C grupėje Kipre jie susitiks su šeimininkais, italais, kartvelais, ispanais ir graikais.

Bosnijos ir Hercegovinos sudėtis: Amaras Alibegovičius, Edinas Atičius, Jusufas Nurkičius, Miralemas Halilovičus, Amaras Gegičius, Ajdinas Penava, Aleksandras Lažičius, Adinas Vrabacas, Adnanas Arslanagičius, Kenanas Kamenjašas, Johnas Robersonas, Tarikas Hrelja.

