Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Arsenal“ triuškinanti pergalė prieš „Leeds“ apkarto dėl lyderių traumų

2025-08-23 21:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 21:27

Įspūdingą pergalę Anglijos „Premier“ lygoje šventė Londono „Arsenal“ komanda.

Bukayo Saka | Scanpix nuotr.

Įspūdingą pergalę Anglijos „Premier“ lygoje šventė Londono „Arsenal“ komanda.

REKLAMA
0

Londono atstovai namuose lengvai susitvarkė su „Leeds“ komanda. Mikelio Artetos auklėtiniai triumfavo 5:0.

Šiose rungtynės „Arsenal“ nepriekaištingai išnaudojo savo progas. Sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį pakėlus kampinį kamuolys įskriejo į vartus nuo Jurrieno Timberio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kėlinio pabaigoje J. Timberis jau atliko rezultatyvų perdavimą Bukayo Sakai, kuris pabėgęs prieš vartininką iš aštraus kampo siuntė kamuolį į vartus.

REKLAMA
REKLAMA

Antrojo kėlinio pradžioje pirmąjį įvartį „Arsenal“ gretose pelnė Viktoras Gyokeresas. Švedas gavęs kamuolį aikštės krašte nusivarė jį iki baudos aikštelės, ten prasimetė du oponentus bei suradęs plyšį tarp kelių gynėjų pasiuntė kamuolį į artimąjį vartų kampą.

REKLAMA

Netrukus J. Timberis ir vėl atsidūrė laiku ir vietoje po „Arsenal“ pakelto kampinio. Šį kartą kamuolį į vartus jis siuntė po sumaišties oponentų vartininko aikštelėje.

Rungtynių pabaigoje į „Leeds“ vartus buvo skirtas 11 m. baudinys. Jį realizavo savo dublį pelnęs. V. Gyokeresas.

Rungtynes „Arsenal“ apkartino lyderių traumos. Pirmajame kėlinyje dėl traumos buvo pakeistas Martinas Odegaardas, o po pertraukos dvikovos tęsti nebegalėjo Bukayo Saka.

„Arsenal“ į aikštę šiose rungtynėse metė ir Maxą Dowmaną. 15 metų ir 235 metų futbolininkas tapo antru jauniausiu visų laikų lygos debiutantu.

Dvi pergales per tiek pat rungtynių iškovoję „Arsenal“, kartu su „Tottenham“ pirmauja lygoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų