„Arsenal“ triuškinanti pergalė prieš „Leeds“ apkarto dėl lyderių traumų

Londono atstovai namuose lengvai susitvarkė su „Leeds“ komanda. Mikelio Artetos auklėtiniai triumfavo 5:0.
Šiose rungtynės „Arsenal“ nepriekaištingai išnaudojo savo progas. Sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį pakėlus kampinį kamuolys įskriejo į vartus nuo Jurrieno Timberio.
Kėlinio pabaigoje J. Timberis jau atliko rezultatyvų perdavimą Bukayo Sakai, kuris pabėgęs prieš vartininką iš aštraus kampo siuntė kamuolį į vartus.
Antrojo kėlinio pradžioje pirmąjį įvartį „Arsenal“ gretose pelnė Viktoras Gyokeresas. Švedas gavęs kamuolį aikštės krašte nusivarė jį iki baudos aikštelės, ten prasimetė du oponentus bei suradęs plyšį tarp kelių gynėjų pasiuntė kamuolį į artimąjį vartų kampą.
Netrukus J. Timberis ir vėl atsidūrė laiku ir vietoje po „Arsenal“ pakelto kampinio. Šį kartą kamuolį į vartus jis siuntė po sumaišties oponentų vartininko aikštelėje.
Rungtynių pabaigoje į „Leeds“ vartus buvo skirtas 11 m. baudinys. Jį realizavo savo dublį pelnęs. V. Gyokeresas.
Rungtynes „Arsenal“ apkartino lyderių traumos. Pirmajame kėlinyje dėl traumos buvo pakeistas Martinas Odegaardas, o po pertraukos dvikovos tęsti nebegalėjo Bukayo Saka.
„Arsenal“ į aikštę šiose rungtynėse metė ir Maxą Dowmaną. 15 metų ir 235 metų futbolininkas tapo antru jauniausiu visų laikų lygos debiutantu.
Dvi pergales per tiek pat rungtynių iškovoję „Arsenal“, kartu su „Tottenham“ pirmauja lygoje.
