Lietuvė grožio konkurse sulaukė ypatingo įvertinimo: pelnė net 2 titulus

Džiugią žinią ji pranešė socialiniame tinkle, o įrašu leido pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Pelnė net 2 titulus
Moteris atskleidė, kad tarptautiniame grožio konkurse pelnė net du titulus – „Žmonių karalienės“ ir „Baltijos šalių karalienės“.
„Vienas žmogus, o titulai net du – „Queen of people“ ir „Queen of Baltics“, nes sakė, kad esu žinoma Baltijos šalyse. Po konkurso priėjo vienas komisijos narys ir sako: „Labai man patikai. Ypač tavo charizma“.
Ir davė vizitinę kortelę susisiekti dėl būsimų grožio konkursų Tai va. Prisigyriau. Bet iš tikrųjų ačiū visiems, kas padėjo vienaip ar kitaip. Nesitikėjau, kad tiek daug žmonių mane palaiko. P.S. Pagrindinį titulą laimėjo estė Elis Lubja, sveikinu!“ – džiaugėsi ji.
