TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Lietuvė grožio konkurse sulaukė ypatingo įvertinimo: pelnė net 2 titulus

2025-08-25 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 20:10

Aktorė Karolina Kriukelytė-Slavinskienė sulaukė ypatingo pripažinimo. Moteris dalyvavo grožio konkurse „Miss Baltics“, kuriame pelnė net du titulus.

4

Džiugią žinią ji pranešė socialiniame tinkle, o įrašu leido pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Pelnė net 2 titulus

Moteris atskleidė, kad tarptautiniame grožio konkurse pelnė net du titulus – „Žmonių karalienės“ ir „Baltijos šalių karalienės“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vienas žmogus, o titulai net du – „Queen of people“ ir „Queen of Baltics“, nes sakė, kad esu žinoma Baltijos šalyse. Po konkurso priėjo vienas komisijos narys ir sako: „Labai man patikai. Ypač tavo charizma“.

Ir davė vizitinę kortelę susisiekti dėl būsimų grožio konkursų Tai va. Prisigyriau. Bet iš tikrųjų ačiū visiems, kas padėjo vienaip ar kitaip. Nesitikėjau, kad tiek daug žmonių mane palaiko. P.S. Pagrindinį titulą laimėjo estė Elis Lubja, sveikinu!“ – džiaugėsi ji.

 

