Karolina Slavinskienė apie sudėtingą etapą: neturėjau gyvenimo prasmės

„Aš neslepiu to fakto, kad sūnus turi specialių poreikių, nes pas jį stuburiuko problema. Kokių mes tik negirdėjome ateities scenarijų likus porai mėnesių iki gimdymo. Visus juos klausant galvojau, ar aš čia siaubo filme esu, ar realybėje? Bet tada man įsijungė tarsi tokia kovotojos dvasia. Ne, sakiau, jūs nusišnekat, kurie sakėt, kad viskas bus blogai, kad vaikas neprotaus ir panašiai. Nusprendėm, kad darysim su vyru, kas tik yra įmanoma“, – prisimena Karolina.

Erikui jau devyneri ir, pasak mamos, jis nuostabus vaikas. Dažnai sūnų aplinkiniai vadina mažuoju filosofu, o baisiausios prognozės dėl gebėjimų ir sveikatos – nepasitvirtino. Visgi iššūkių Karolina su vyru patyrė ne vieną, tačiau tai nesuskaldė šeimos, bet dar labiau sutvirtino. Kaip porai pavyko išgyventi nelengvą laikotarpį ir ryžtis turėti dar vieną vaikelį?

„Pirmo vaiko problemos suteikė mums daug supratimo, kad prieš antrą vaiką reiks atlikti labai daug rimtų namų darbų. Tai mes nuoširdžiai juos ir darėme“, – sako moteris.

Abu savo vaikus Karolina įtraukusi ir į socialinių tinklų pasaulį. Dalindamasi kasdienybės akimirkomis apie Eriką, ji sako jaučianti prasmę, nes asmeniškai sulaukia padėkos žinučių iš moterų, auginančių vaikučius su įvairiomis negaliomis.

Taip pat aktorė kuria šmaikščius vaizdo įrašus apie Baltijos šalių kalbų skirtumus ir panašumus. Kaip jai gimė ši mintis? Pati Karolina sako nesitikėjusi, kad tokie vaizdo įrašai bus šitaip žiūrimi ir mėgstami tūkstančių sekėjų. Tačiau iš pradžių moteris delsė juos viešai rodyti, mat koją pakišo vidiniai kompleksai.

„Kad įkelti įrašus į Instagramą, man prireikė metų. Esu labai kompleksuotas žmogus, kuris nusprendė išeiti iš to, nes matau, kad neduoda jokios naudos tas lietuviškas susikaustymas. Visgi, aš jo turiu labai daug ir tikrai nebūčiau lindus į eterį, juokavusi, bet nugalėjo ambicijos. Net kasdienybėje bendraujant man kartais pasako: oho, kokia tu nedrąsi. Na, taip, aš tokia, tačiau prieš kamerą galiu būt drąsi“, – atvirai sako Karolina.

Atviravo apie nesėkmes aktorystėje

Kokie dar kompleksai ją yra kamavę? Kodėl turėjo valgymo sutrikimų ir kas juos išprovokavo? Karolina pasakoja, kad įveikti vidinius barjerus stengėsi darydama dalykus, tampančius iššūkiais. Būtent dėl to ryžosi dalyvauti „Mis Lietuva“ konkurse, kuriame net tapo finalininke. O kaip jai sekėsi jaukintis aktorystę? Ar šiuo metu kur nors dar vaidina?

„Mane labai daug atmeta. Einu į kastingus, nusifilmuoju, po kurių sako, kad viskas tobula, bet po to išgirstu, kad manęs nepaėmė. Ir tai nuolat kartojasi. Tokie šiais metais buvo du kartai, kai labai norėjau vaidinti ir galvojau, kad išsipildys svajonė. Jaučiuosi visaip dėl to, būna, kad ir paverkiu. Leidžiu sau, nes negaliu užspausti emocijų. Nuoširdžiai būna liūdna, bet po to galvoji, kas toliau. Puikiai suprantu, kad yra daug kandidatų į vaidmenį ir nebūtinai aš negerai suvaidinau, tiesiog dažnai netinka vienoks ar kitoks tipažas“, – sako aktorė.

Visgi aktorystė į Karolinos gyvenimą atėjo ne per studijas, nes oficialiai ji yra baigusi filosofiją. Paaiškėjo, kad būdama vos devyniolikos, mergina pradėjo ieškoti gyvenimo prasmės.

„Mane stipriai graužė, nepabijosiu šito žodžio – tikrai graužė, nes taip ir jautėsi, prasmės klausimas. Nesupratau, kam išvis kažką reikia daryti gyvenime, neradau prasmės“, – atvirauja viešnia. Kodėl jai kilo tokios mintys ir ar pavyko pagaliau rasti atsakymus?

Pasirodo, sunkiausiomis akimirkomis Karolina semiasi stiprybės iš knygų. Vieną jų išsitraukė ir filmavimo metu. Kodėl ši knyga aktorei tokia svarbi ir ypatinga?

Visą pokalbį su Karolina Kriukelyte-Slavinskiene žiūrėkite straipsnio pradžioje.