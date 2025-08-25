Prancūzijos rinktinėje traumuotą krepšininką keičia „Paris“ gynėjas

Prancūzijos krepšinio federacija paskelbė, kad dėl traumos artėjančiame Europos čempionate negalės žaisti Matthew Strazelis, o jį pakeis būtent N. Hifi.
Galutinė 12-os žaidėjų sudėtis, pasiruošusi ginti Prancūzijos garbę Europos čempionate: Theo Maledonas, Sylvainas Francisco, Elie Okobo, Isaia Cordinier, Nadir Hifi, Zaccharie Risacheris, Bilalas Coulibaly, Timothee Luwawu-Cabarrot, Guerschonas Yabusele, Jaylenas Hoardas, Alexandre’as Sarras ir Mam Jaitehas.
