  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Prancūzijos rinktinėje traumuotą krepšininką keičia „Paris“ gynėjas

2025-08-25 08:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 08:08

Prieš savaitę iš Prancūzijos rinktinės sudėties išbrauktas Nadiras Hifi sulaukė antrojo šanso.

Nadiras Hifi | FIBA nuotr.

0

Prancūzijos krepšinio federacija paskelbė, kad dėl traumos artėjančiame Europos čempionate negalės žaisti Matthew Strazelis, o jį pakeis būtent N. Hifi.

Galutinė 12-os žaidėjų sudėtis, pasiruošusi ginti Prancūzijos garbę Europos čempionate: Theo Maledonas, Sylvainas Francisco, Elie Okobo, Isaia Cordinier, Nadir Hifi, Zaccharie Risacheris, Bilalas Coulibaly, Timothee Luwawu-Cabarrot, Guerschonas Yabusele, Jaylenas Hoardas, Alexandre’as Sarras ir Mam Jaitehas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

