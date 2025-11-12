 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Šiuose Lietuvos miestuose atsirado išskirtiniai paštomatai: pamatykite, kaip atrodo

2025-11-12 15:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-12 15:05

Šią savaitę devyniuose šalies miestuose pasirodo specialaus dizaino „DPD Lietuva“ paštomatai, skirti naujam Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezonui ir kiekvienos komandos gerbėjams. Kiekviename mieste bus išryškintas vietinės komandos kapitonas, todėl specialiai pritaikyti paštomatai taps dar artimesni sirgaliams kasdienėje aplinkoje – nuo didžiųjų miestų iki regionų.

Paštomatas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
9

Šią savaitę devyniuose šalies miestuose pasirodo specialaus dizaino „DPD Lietuva“ paštomatai, skirti naujam Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezonui ir kiekvienos komandos gerbėjams. Kiekviename mieste bus išryškintas vietinės komandos kapitonas, todėl specialiai pritaikyti paštomatai taps dar artimesni sirgaliams kasdienėje aplinkoje – nuo didžiųjų miestų iki regionų.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Specialaus dizaino minėtos siuntų pristatymo įmonės paštomatai taps ne tik siuntų atsiėmimo vieta, bet ir prisidės prie Lietuvos krepšinio sezono atmosferos. Sirgaliai galės artimiau pajusti savo miesto komandos dvasią kasdienėje aplinkoje, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

9 Lietuvos miestuose – išskirtiniai paštomatai
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 9 Lietuvos miestuose – išskirtiniai paštomatai

„Siekiame, kad šis projektas būtų artimas kiekvienam Lietuvos miestui ir krepšinio aistruoliams, todėl kiekvieno miesto, kurio komanda žaidžia LKL, paštomatus apklijavome specialiais dizainais.

REKLAMA

Juose yra vaizduojami visų LKL komandų kapitonai, akcentą skiriant būtent to miesto, kuriame veikia paštomatas, komandos atstovui“, – sako Gabrielius Bilevičius, minėtos bendrovės pardavimų ir marketingo direktorius Baltijos šalims.

9 Lietuvos miestuose – išskirtiniai paštomatai 

Specialiai minėtos siuntų pristatymo įmonės ir LKL partnerystei atrinkti paštomatai stovės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Gargžduose, Jonavoje, Kėdainiuose bei Utenoje.

REKLAMA
REKLAMA

Projektu siekiama ne tik vizualiai atnaujinti paštomatus, bet ir suteikti sirgaliams naujų patirčių. Siuntų atsiėmimas ir siuntimas taps dar malonesniu ir artimesniu, o sezono metu dalyje paštomatų bus slepiami prizai – sirgalių lauks interaktyvi „lobių medžioklė“, apie kurią gerbėjai bus informuoti socialiniuose tinkluose.

Šio projekto tikslas – kad dėmesio sulauktų ne tik didžiosios, bet ir regioninės komandos, taip stiprinant ryšį su skirtingų miestų bendruomenėmis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Partnerystė tarp minėtos siuntų pristatymo įmonės ir LKL – pirmoji tokio pobūdžio bendrovės inciatyva profesionalaus sporto srityje.

Minėta siuntų pristatymo įmonė tampa vienu didžiausiu LKL partnerių, prisijungdama prie rėmėjų, kurie prisideda prie aukščiausio lygio krepšinio turnyro šalyje sėkmės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų