  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„DPD Lietuva“ į paštomatų tinklo plėtrą investuos 800 tūkst. eurų

2025-09-04 12:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 12:47

Siuntų pristatymo įmonė „DPD Lietuva“ šiais metais į paštomatų tinklo plėtrą Lietuvoje ketina investuoti 800 tūkst. eurų.

DPD (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Pasak bendrovės, už šią sumą iki metų pabaigos ketinama įrengti 60 naujų paštomatų.

„DPD Lietuva“ generalinio direktoriaus Roberto Vilkaičio teigimu, šia paštomatų plėtra siekiama pasiruošti artėjančiam pikui bei sumažinti esamų paštomatų apkrovą. 

„Plėsdami paštomatų tinklą jau dabar žvelgiame į artėjantį siuntų intensyviausią laikotarpį – rudens ir žiemos prekybos sezoną, Kalėdas ir kitus metų pabaigos iššūkius. Laukiame didelio siuntų srauto augimo, kurį kasmet skatina ir sparčiai auganti el. komercija“, – pranešime sakė R. Vilkaitis.

Pasak jo, paštomatų plėtra bus vykdoma ne tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet ir regionuose.

Nauji paštomatai bus įrengti Kėdainiuose, Kaišiadoryse, Klaipėdoje, Kretingoje, Gargžduose, Šiauliuose, Biržuose, Kazlų Rūdoje, Mažeikiuose bei Tauragėje. 

Skaičiuojama, kad „DPD“ tinklą papildžius 60 paštomatų, jų skaičius iki metų pabaigos sieks 420.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

