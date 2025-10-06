Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į Gazos Ruožą plaukęs lietuvis deportuotas – URM

2025-10-06 15:49 / šaltinis: BNS
2025-10-06 15:49

Izraelio sulaikytas su humanitarine flotile į Gazos Ruožą plaukęs lietuvis aktyvistas Aleksandras Chichlovskis yra deportuotas iš šalies, pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).

Užsienio reikalų ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Izraelio sulaikytas su humanitarine flotile į Gazos Ruožą plaukęs lietuvis aktyvistas Aleksandras Chichlovskis yra deportuotas iš šalies, pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).

REKLAMA
0

„URM žiniomis, Lietuvos Respublikos pilietis deportuotas iš Izraelio ir yra lėktuve, skrendančiame į Graikiją užsakomuoju skrydžiu“, – BNS perduotame komentare pirmadienį nurodė URM.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyras keliavo vienu iš 45 į Gazos Ruožą plaukusios flotilės „Global Sumud Flotilla“ laivų. Jais savanoriai plukdė humanitarinę pagalbą. Kaip rašė BNS, ministerija jį buvo įspėjusi apie galimas rizikas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak URM, kalėjime su A. Chichlovskiu penktadienį susitiko Lietuvos ambasados Izraelyje konsulė, patvirtinusi, kad asmuo jaučiasi gerai, tik yra pavargęs.

REKLAMA

Aktyvistas savo ruožtu konsulę informavo, jog pasirašė sutikimą būti deportuotas.

Kaip skelbė BNS, Izraelis pirmadienį pranešė deportavęs 171 aktyvistą, kurie buvo sulaikyti, kai buvo perimta į Gazą plaukusi pagalbos flotilė.

Izraelio užsienio reikalų ministerija socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše teigė, kad „šiandien iš Izraelio į Graikiją ir Slovakiją buvo deportuotas dar 171 provokatorius iš „Hamas-Sumud“ flotilės, įskaitant Gretą Thunberg“.

REKLAMA
REKLAMA

Prieš kelias savaites įvairios žmogaus teisių nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į Lietuvos vadovus, ragindamos apsaugoti A. Chichlovskį ir jo humanitarinę misiją.

Taip pat reikalauta, kad būtų teikiama visokeriopa pagalba flotilėje plaukiančiam lietuviui ir kitiems keliautojams tuo atveju, jeigu Izraelis prieš laivus panaudotų jėgą ar kitas neteisėtas priemones.

Prie URM dėl to buvo susirinkusios kelios dešimtys mitinguotojų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų