Neramumai Madagaskare: kariai sako perimantys šalies ginkluotųjų pajėgų kontrolę

„Nuo šiol visi Madagaskaro kariuomenės įsakymai (...) bus perduodami iš CAPSAT būstinės“, – vaizdo įraše paskelbtame pareiškime teigė CAPSAT administracinių ir techninių pareigūnų kontingento karininkai.
Kiti daliniai ar karinė vadovybė dar nesureagavo į šį pareiškimą.
Madagaskaro prezidentas Andry Rajoelina (Andri Radželina) anksčiau sekmadienį pareiškė, kad vyksta „bandymas neteisėtai ir jėga užgrobti valdžią“.
„Dialogas yra vienintelis kelias į priekį ir vienintelis sprendimas krizei, su kuria šiuo metu susiduria šalis“, – sakė jis, ragindamas siekti vienybės.
Šeštadienio rytą Antananaryvo pakraščiuose dislokuoti kareiviai paragino saugumo dalinius „suvienyti jėgas“ ir „atsisakyti įsakymų šaudyti“, pasmerkdami smurtinį susidorojimą su jaunimo vadovaujamais protestais, kurie jau daugiau nei dvi savaites drebina šią Indijos vandenyno salą.
Kareiviai susirėmė su žandarais prie kareivinių ir į miestą atvyko kariuomenės automobiliais, kad prisijungtų prie demonstrantų aikštėje priešais Antananaryvo rotušę, kur juos pasitiko džiūgavimas ir skambėjo raginimai A. Rajoelinai atsistatydinti.
„Trūkumai“
Žandarmerijos pareigūnai sekmadienį vaizdo įraše pareiškė pripažįstantys „trūkumus ir perteklinius (veiksmus) mūsų intervencijų metu“, ragindami puoselėti „brolystę“ tarp kariuomenės ir žandarų.
„Esame čia tam, kad apsaugotume, o ne terorizuotume“, – sakė jie ir pridūrė, kad „nuo šiol visi įsakymai bus duodami tik“ iš žandarmerijos būstinės.
Šeštadienio demonstracija sostinėje Antananaryve buvo viena didžiausių nuo protestų judėjimo pradžios rugsėjo 25-ąją, kurį sukėlė pyktis dėl elektros ir vandens stygiaus.
Praėjusį vakarą vyriausybė užtikrino, kad A. Rajoelina liktų šalyje ir tvarkytų nacionalinius reikalus, o naujai paskirtas ministras pirmininkas pareiškė, kad vyriausybė „tvirtai laikosi“ ir yra „pasiruošusi bendradarbiauti bei išklausyti“.
Kareiviai, raginantys kariuomenę susilaikyti nuo susidorojimo su protestuotojais, yra iš CAPSAT administracinių ir techninių pareigūnų kontingento Soanieranos rajone Antananaryvo pakraštyje.
Soanieranos karinė bazė 2009 metais vadovavo maištui per liaudies sukilimą, kuris atvedė A. Rajoeliną į valdžią.
Jungtinės Tautos (JT) pranešė, kad per pirmąsias protestų dienas žuvo mažiausiai 22 žmonės: kai kuriuos nužudė saugumo pajėgos, o kitų gyvybę atėmė nusikalstamų gaujų ir plėšikų išprovokuotas smurtas po demonstracijų.
A. Rajoelina abejojo aukų skaičiumi, sakydamas, kad praėjusią savaitę buvo „patvirtinta 12 mirčių ir visi šie asmenys buvo plėšikai ir vandalai“.
Pasak vietos žiniasklaidos, šeštadienį gelbėjimo tarnybos pranešė apie dar du žuvusius ir 26 sužeistus žmones. CAPSAT padalinys pranešė, kad žandarai taip pat nušovė vieną kareivį, kuris mirė.
