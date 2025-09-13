Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas Tokijuje: pirmieji medaliai atiteko sportinio ėjimo žvaigždėms

E. Dunfee pirmasis kirto finišo liniją Japonijos nacionaliniame stadione, vyrų 35 km distanciją įveikęs per 2 val. 28 min. 22 sek.
Nors paskutinėje distancijos dalyje jį kamavo mėšlungis, buvęs pasaulio rekordo savininkas išsaugojo persvarą ir iškovojo pirmąjį pasaulio čempiono titulą – prie olimpinio bronzos medalio (2021 m. Tokijuje) ir pasaulio bronzos (2019 m. Dohoje) jis pridėjo auksą.
E. Dunfee finišavo pusę minutės anksčiau už artimiausią varžovą. Brazilas Caio Bonfimas iškovojo sidabrą (2 val. 28 min. 55 sek.), o japonas Hayato Katsuki nudžiugino šeimininkų publiką, finišavęs per 2 val. 29 min. 16 sek. ir iškovojęs bronzą.
🇨🇦 Evan Dunfee overwhelmed with emotion after winning gold as he’s greeted by Athletics Canada head coach Glenroy Gilbert.— Devin Heroux (@Devin_Heroux) September 13, 2025
And then he’s greeted by his family who are here in Tokyo and have been there for this long journey.
What a special moment for the Dunfee family. pic.twitter.com/PocYYrelG0
Netrukus po to Ispanijos atstovė M. Perez tapo antrąja čempione Tokijuje – ji apgynė savo 35 km sportinio ėjimo titulą, distanciją įveikusi per 2 val. 39 min. 01 sek. ir laimėjusi užtikrintai.
Ji atitrūko antroje distancijos pusėje ir galiausiai triumfavo turėdama trijų minučių persvarą. Italė Antonella Palmisano, prieš ketverius metus Tokijuje tapusi olimpine 20 km sportinio ėjimo čempione, šįkart iškovojo sidabrą (2 val. 42 min. 24 sek.), o Ekvadoro atstovė Paula Torres iškovojo bronzą, pasiekusi nacionalinį rekordą – 2 val. 42 min. 44 sek.
Tai pirmasis žingsnis to, ką M. Perez tikisi pakartoti – dar vieno aukso dublį, kurį ji pasiekė prieš dvejus metus Budapešte, tapusi pasaulio čempione 20 km ir 35 km sportinio ėjimo rungtyse.
