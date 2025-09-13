Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas Tokijuje: pirmieji medaliai atiteko sportinio ėjimo žvaigždėms

2025-09-13 12:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 12:44

Šeštadienį Tokijuje vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate idalinti pirmieji medalių komplektai, o kanadietis Evanas Dunfee ir ispanė Maria Perez tapo pirmaisiais nugalėtojais, laimėdami 35 km sportinio ėjimo rungtis.

Evanas Dunfree | Scanpix nuotr.

E. Dunfee finišavo pusę minutės anksčiau už artimiausią varžovą. Brazilas Caio Bonfimas iškovojo sidabrą (2 val. 28 min. 55 sek.), o japonas Hayato Katsuki nudžiugino šeimininkų publiką, finišavęs per 2 val. 29 min. 16 sek. ir iškovojęs bronzą.

0

E. Dunfee pirmasis kirto finišo liniją Japonijos nacionaliniame stadione, vyrų 35 km distanciją įveikęs per 2 val. 28 min. 22 sek.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors paskutinėje distancijos dalyje jį kamavo mėšlungis, buvęs pasaulio rekordo savininkas išsaugojo persvarą ir iškovojo pirmąjį pasaulio čempiono titulą – prie olimpinio bronzos medalio (2021 m. Tokijuje) ir pasaulio bronzos (2019 m. Dohoje) jis pridėjo auksą.

E. Dunfee finišavo pusę minutės anksčiau už artimiausią varžovą. Brazilas Caio Bonfimas iškovojo sidabrą (2 val. 28 min. 55 sek.), o japonas Hayato Katsuki nudžiugino šeimininkų publiką, finišavęs per 2 val. 29 min. 16 sek. ir iškovojęs bronzą.

Netrukus po to Ispanijos atstovė M. Perez tapo antrąja čempione Tokijuje – ji apgynė savo 35 km sportinio ėjimo titulą, distanciją įveikusi per 2 val. 39 min. 01 sek. ir laimėjusi užtikrintai.

Ji atitrūko antroje distancijos pusėje ir galiausiai triumfavo turėdama trijų minučių persvarą. Italė Antonella Palmisano, prieš ketverius metus Tokijuje tapusi olimpine 20 km sportinio ėjimo čempione, šįkart iškovojo sidabrą (2 val. 42 min. 24 sek.), o Ekvadoro atstovė Paula Torres iškovojo bronzą, pasiekusi nacionalinį rekordą – 2 val. 42 min. 44 sek.

Tai pirmasis žingsnis to, ką M. Perez tikisi pakartoti – dar vieno aukso dublį, kurį ji pasiekė prieš dvejus metus Budapešte, tapusi pasaulio čempione 20 km ir 35 km sportinio ėjimo rungtyse.

 

