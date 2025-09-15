„Ilgoji pertrauka“: ikoninis finalas, čempionato užkulisiai ir Lietuvos ateitis

Viešoje dalyje kalbėta apie Europos čempionato finalą, kovą dėl bronzos, žaidėjų pasirodymus ir kitus pirmenybių niuansus. Taip pat paliesta Lietuvos rinktinės ateities tema ir ar Domantas Sabonis galėtų nacionalinėje komandoje rungtyniauti kaip Alperenas Šungunas Turkijoje.
Rėmėjų dalyje – dėmesys Lietuvos krepšinio lygos (LKL) komandoms: apie juoką sukėlusį lygos pavadinimą, „Jonavą“ be centrų, Camo Reddisho reikalavimus „Šiauliams“, kodėl „Lietkabelis“ išsiskyrė su centru, „Žalgirio“ žaidimo pirmuosius įspūdžius, „Neptūno“ braižą ir šansą išnaudojantį Simoną Lukošių.
00:00 – iš lėktuvo – į podkastą
01:10 – įspūdingas finalas
19:24 – D.Sabonis rinktinėje gali tapti A.Šengunu?
29:15 – vos bronzos nepavogę suomiai
46:40 – „Juventus“ laukianti atranka
Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:
52:12 – komedija su LKL pavadinimu
55:22 – geriau nei tikėjomės – „Gargždai“
1:01:40 – ką gali „Nevėžis“?
1:08:00 – be centrų ir su traumomis
1:15:00 – C.Reddisho reikalavimai „Šiauliams“
1:24:05 – intriguojantys „Juventus“ lietuviai
1:28:23 – „Nevėžio“ žaidimas „Neptūne“
1:33:22 – traumos ir kodėl išvyko F.Aimaqas
1:38:04 – „Ryto“ pasirengimas ir S.Lukošius
1:40:38 – pirmi įspūdžiai apie „Žalgirio“ žaidimą
