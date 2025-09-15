Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Ilgoji pertrauka“: ikoninis finalas, čempionato užkulisiai ir Lietuvos ateitis

2025-09-15 12:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-15 12:05

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

0

Viešoje dalyje kalbėta apie Europos čempionato finalą, kovą dėl bronzos, žaidėjų pasirodymus ir kitus pirmenybių niuansus. Taip pat paliesta Lietuvos rinktinės ateities tema ir ar Domantas Sabonis galėtų nacionalinėje komandoje rungtyniauti kaip Alperenas Šungunas Turkijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rėmėjų dalyje – dėmesys Lietuvos krepšinio lygos (LKL) komandoms: apie juoką sukėlusį lygos pavadinimą, „Jonavą“ be centrų, Camo Reddisho reikalavimus „Šiauliams“, kodėl „Lietkabelis“ išsiskyrė su centru, „Žalgirio“ žaidimo pirmuosius įspūdžius, „Neptūno“ braižą ir šansą išnaudojantį Simoną Lukošių.

NORĖDAMI MATYTI VISĄ PODKASTĄ SPAUSKITE ČIA

00:00 – iš lėktuvo – į podkastą

01:10 – įspūdingas finalas

19:24 – D.Sabonis rinktinėje gali tapti A.Šengunu?

29:15 – vos bronzos nepavogę suomiai

46:40 – „Juventus“ laukianti atranka

Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:

52:12 – komedija su LKL pavadinimu

55:22 – geriau nei tikėjomės – „Gargždai“

1:01:40 – ką gali „Nevėžis“?

1:08:00 – be centrų ir su traumomis

1:15:00 – C.Reddisho reikalavimai „Šiauliams“

1:24:05 – intriguojantys „Juventus“ lietuviai

1:28:23 – „Nevėžio“ žaidimas „Neptūne“

1:33:22 – traumos ir kodėl išvyko F.Aimaqas

1:38:04 – „Ryto“ pasirengimas ir S.Lukošius

1:40:38 – pirmi įspūdžiai apie „Žalgirio“ žaidimą

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

