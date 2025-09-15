Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Carlo Ancelotti siekia ilgalaikio kontrakto Brazilijos rinktinėje

2025-09-15 12:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 12:03

Carlo Ancelotti interviu metu patvirtino savo planus Brazilijos rinktinėje.

Carlo Ancelotti | Scanpix nuotr.

Carlo Ancelotti interviu metu patvirtino savo planus Brazilijos rinktinėje.

REKLAMA
0

Strategas atskleidė, kad ir po 2026 metų pasaulio čempionato norėtų likti Brazilijos rinktinės strategu ir siekia kontrakto iki 2030-ųjų metų. Italų treneris šiuo metu turi vienerių metų sutartį, tačiau pripažino, jog dirbti su „Selecao“ yra unikali patirtis ir ilgalaikė svajonė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pasirašiau tik metinį kontraktą, bet jei federacija norės tęsti, neturiu jokių problemų likti. Mano šeima taip pat laiminga Brazilijoje – galbūt likimas leis pasiekti naują susitarimą iki 2030-ųjų“, – atviravo C. Ancelotti.

REKLAMA
REKLAMA

Treneris pabrėžė, kad pasiruošimas pasaulio čempionatui – išskirtinė užduotis, o žaidimas dėl HEXA (šeštojo pasaulio čempiono titulo) yra pagrindinė rinktinės ambicija artimiausioje ateityje.

REKLAMA

Per kelis pirmuosius mėnesius Brazilijos strategas su rinktine iškovojo dvi pergales, kartą sužaidė lygiosiomis ir patyrė vieną pralaimėjimą. Po kvalifikacijos į pasaulio čempionatą jis sulaukė Brazilijos futbolo federacijos palaikymo ir atvirų diskusijų dėl ateities.

Brazilijos rinktinė kitą mėnesį žais draugiškas rungtynes prieš Korėją ir Japoniją, kur stratego planams bus skiriamas išskirtinis dėmesys.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų