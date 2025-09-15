Carlo Ancelotti siekia ilgalaikio kontrakto Brazilijos rinktinėje

Strategas atskleidė, kad ir po 2026 metų pasaulio čempionato norėtų likti Brazilijos rinktinės strategu ir siekia kontrakto iki 2030-ųjų metų. Italų treneris šiuo metu turi vienerių metų sutartį, tačiau pripažino, jog dirbti su „Selecao“ yra unikali patirtis ir ilgalaikė svajonė.
„Pasirašiau tik metinį kontraktą, bet jei federacija norės tęsti, neturiu jokių problemų likti. Mano šeima taip pat laiminga Brazilijoje – galbūt likimas leis pasiekti naują susitarimą iki 2030-ųjų“, – atviravo C. Ancelotti.
Treneris pabrėžė, kad pasiruošimas pasaulio čempionatui – išskirtinė užduotis, o žaidimas dėl HEXA (šeštojo pasaulio čempiono titulo) yra pagrindinė rinktinės ambicija artimiausioje ateityje.
Per kelis pirmuosius mėnesius Brazilijos strategas su rinktine iškovojo dvi pergales, kartą sužaidė lygiosiomis ir patyrė vieną pralaimėjimą. Po kvalifikacijos į pasaulio čempionatą jis sulaukė Brazilijos futbolo federacijos palaikymo ir atvirų diskusijų dėl ateities.
Brazilijos rinktinė kitą mėnesį žais draugiškas rungtynes prieš Korėją ir Japoniją, kur stratego planams bus skiriamas išskirtinis dėmesys.
