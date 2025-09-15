Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Erikas ten Hagas kol kas negrįš į darbą dėl dosnios kompensacijos iš „Bayer“

2025-09-15 14:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 14:46

„Twente“ klubui pranešta – Erikas ten Hagas šiuo metu nėra kandidatas tapti naujuoju ekipos vyriausiu treneriu.

Erikas ten Hagas | Scanpix nuotr.

„Twente“ klubui pranešta – Erikas ten Hagas šiuo metu nėra kandidatas tapti naujuoju ekipos vyriausiu treneriu.

0

Nemažai sirgalių vylėsi, kad buvęs „Twente“ akademijos treneris ir tris kartus atstovavęs klubui kaip žaidėjas, galėtų grįžti namo, tačiau pats strategas atskleidė, jog naujo darbo imtis kol kas neketina.

Vienas svarbiausių motyvų – sutarties su Leverkuzeno „Bayer“ nutraukimo sąlygos. Po to, kai E. ten Hagas buvo atleistas vos po dviejų „Bundesliga“ rungtynių ir trejų oficialių mačų, jam priklauso išskirtinė išeitinė išmoka – 6 milijonai eurų (100 tūkst. eurų už kiekvieną nudirbtą dieną).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei treneris nuspręstų grįžti į darbą per anksti, didelė dalis šios sumos būtų prarasta. Todėl treneris pirmenybę teiks poilsiui ir finansiniam stabilumui savo karjeroje, bent jau iki ateinančio perėjimų lango ar naujo derybų etapo su potencialiais darbdaviais.

„Twente“ šiuo metu ieško naujo stratego po nesėkmingos sezono pradžios ir Jozepo Oostingo atleidimo. Pagrindinė vadovų alternatyva tapo Markas van Bommelis, kuris atsisakė pasiūlymo iš „NEC“ bei turi patirties tiek Nyderlandų, tiek Belgijos klubuose.

