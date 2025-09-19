Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Liveta Jasiūnaitė nepateko į pasaulio čempionato finalą Tokijuje, už borto liko ir olimpinė bei pasaulio čempionė

2025-09-19 16:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 16:10

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate į finalą nepateko Lietuvos ieties metikė Liveta Jasiūnaitė.

Liveta Jasiūnaitė | Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate į finalą nepateko Lietuvos ieties metikė Liveta Jasiūnaitė.

REKLAMA
0

Lietuvė geriausiu – antru – bandymu pasiekė 58,66 metro rezultatą (57,04 – 58,66 – X) ir užėmė 20-ą vietą tarp 36 dalyvių. Iki finalinio 12-uko L. Jasiūnaitei trūko 2,32 m.

L. Jasiūnaitė šiemet toliausiai ietį metė Kaune, kai pasiekė 62,38 m rezultatą. Nuo 2019 m. sportininkei priklausantis Lietuvos rekordas siekia 63,98 m.

TAIP PAT SKAITYKITE:

L. Jasiūnaitė dar 2018 m. iškovojo Europos čempionato bronzą. Praėjusiame pasaulio čempionate lietuvė liko 14-a, 2022 m. pateko į finalą ir užėmė 10-ą vietą, 2019 m. buvo 23-ia, 2017 m. – 26-a.

REKLAMA
REKLAMA

Geriausią rezultatą kvalifikacijoje pasiekė serbė Adriana Vilagoš (66,06). Antra buvo australė Mackenzie Little (65,54), o trečia vieta džiaugėsi latvė Anete Sietina (63,67).

Netikėtai dužo didžiausia šeimininkų viltis. Dabartinė pasaulio ir olimpinė čempionė Haruka Kitaguchi užėmė vos 14-ą vietą (60,38) ir buvo per 60 cm nuo finalo.

Labai prastai pasirodė ir norvegė Sigrid Borge, likusi tik 31-a (54,90). Norvegė šiemet turi 4-ą geriausią rezultatą pasaulyje (65,66).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų