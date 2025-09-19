Liveta Jasiūnaitė nepateko į pasaulio čempionato finalą Tokijuje, už borto liko ir olimpinė bei pasaulio čempionė

Lietuvė geriausiu – antru – bandymu pasiekė 58,66 metro rezultatą (57,04 – 58,66 – X) ir užėmė 20-ą vietą tarp 36 dalyvių. Iki finalinio 12-uko L. Jasiūnaitei trūko 2,32 m.
L. Jasiūnaitė šiemet toliausiai ietį metė Kaune, kai pasiekė 62,38 m rezultatą. Nuo 2019 m. sportininkei priklausantis Lietuvos rekordas siekia 63,98 m.
L. Jasiūnaitė dar 2018 m. iškovojo Europos čempionato bronzą. Praėjusiame pasaulio čempionate lietuvė liko 14-a, 2022 m. pateko į finalą ir užėmė 10-ą vietą, 2019 m. buvo 23-ia, 2017 m. – 26-a.
Geriausią rezultatą kvalifikacijoje pasiekė serbė Adriana Vilagoš (66,06). Antra buvo australė Mackenzie Little (65,54), o trečia vieta džiaugėsi latvė Anete Sietina (63,67).
Netikėtai dužo didžiausia šeimininkų viltis. Dabartinė pasaulio ir olimpinė čempionė Haruka Kitaguchi užėmė vos 14-ą vietą (60,38) ir buvo per 60 cm nuo finalo.
Labai prastai pasirodė ir norvegė Sigrid Borge, likusi tik 31-a (54,90). Norvegė šiemet turi 4-ą geriausią rezultatą pasaulyje (65,66).
