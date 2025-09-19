Drama pasaulio lengvosios atletikos čempionate Tokijuje: Benjaminui po diskvalifikacijos grąžintas auksas

Amerikietis Rai Benjaminas distanciją įveikė per 46.52 sek., finišavo pirmas, pasiėmė JAV vėliavą į rankas ir džiūgavo. Visgi, jo šėlionės tęsėsi tik keletą minučių. Netrukus teisėjai paskelbė, kad R. Benjaminas – diskvalifikuotas.
Rai Benjamin, campeón olímpico y ahora también campeón del mundo 🥇
Karsten Warholm, de candidato a la victoria a fuera del podio tras toparse con una valla ❌#WorldAthleticChampionships pic.twitter.com/km1D34tbxMREKLAMAREKLAMA— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 19, 2025
Anot teisėjų, amerikietis pažeidė 22.6.3[D] taisyklių punktą. R. Benjaminas kliudė paskutinį barjerą, o tai bedarydamas pajudino gretimame takelyje buvusį barjerą, kas šiek tiek sutrukdė Nigerijos atstovui Ezekieliui Nathanieliui.
🚨BREAKING: After initially winning the final, Rai Benjamin 🇺🇸 has now been disqualified for displacing a hurdle, thus impacting another athlete!!🤯— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 19, 2025
Ezekiel Nathaniel 🇳🇬 will be upgraded to Bronze. pic.twitter.com/ciXQPGg4GL
Po R. Benjamino diskvalifikacijos į pirmą vietą pakilo brazilas Alisonas dos Santosas (46.84), į antrą – katarietis Abderrahmanas Samba (47.06), į trečią – E. Nathanielis (47.11), pagerinęs šalies rekordą. Tuo tarpu pasaulio rekordininkas norvegas Karstenas Warholmas vis tiek liko tuščiomis – užėmė vos 4-ą vietą (47.58).
Panašu, kad JAV delegacija iš karto pateikė protestą dėl tokio teisėjų sprendimo, nes po maždaug 10 minučių rezultatai vėl buvo pakeisti. R. Benjaminas buvo išteisintas, jam grąžintas auksas. A. dos Santosas vėl nukrito į antrą vietą, o A. Samba tenkinosi bronza. E. Nathanielis buvo paliktas tuščiomis.
After an initial DQ when his hurdle slightly nudged Ezekiel's, OFFICIAL results now have 🇺🇸Rai Benjamin back winning gold! 👑 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/Ht4jEtaYUw— Travis Miller (@travismillerx13) September 19, 2025
