TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Drama pasaulio lengvosios atletikos čempionate Tokijuje: Benjaminui po diskvalifikacijos grąžintas auksas

2025-09-19 15:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 15:46

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate itin dramatiškai susiklostė vyrų 400 m barjerinio bėgimo finalas.

Bėgimo akimirkos | „Stop“ kadras

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate itin dramatiškai susiklostė vyrų 400 m barjerinio bėgimo finalas.

0

Amerikietis Rai Benjaminas distanciją įveikė per 46.52 sek., finišavo pirmas, pasiėmė JAV vėliavą į rankas ir džiūgavo. Visgi, jo šėlionės tęsėsi tik keletą minučių. Netrukus teisėjai paskelbė, kad R. Benjaminas – diskvalifikuotas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot teisėjų, amerikietis pažeidė 22.6.3[D] taisyklių punktą. R. Benjaminas kliudė paskutinį barjerą, o tai bedarydamas pajudino gretimame takelyje buvusį barjerą, kas šiek tiek sutrukdė Nigerijos atstovui Ezekieliui Nathanieliui.

Po R. Benjamino diskvalifikacijos į pirmą vietą pakilo brazilas Alisonas dos Santosas (46.84), į antrą – katarietis Abderrahmanas Samba (47.06), į trečią – E. Nathanielis (47.11), pagerinęs šalies rekordą. Tuo tarpu pasaulio rekordininkas norvegas Karstenas Warholmas vis tiek liko tuščiomis – užėmė vos 4-ą vietą (47.58).

Panašu, kad JAV delegacija iš karto pateikė protestą dėl tokio teisėjų sprendimo, nes po maždaug 10 minučių rezultatai vėl buvo pakeisti. R. Benjaminas buvo išteisintas, jam grąžintas auksas. A. dos Santosas vėl nukrito į antrą vietą, o A. Samba tenkinosi bronza. E. Nathanielis buvo paliktas tuščiomis.

