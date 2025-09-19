Kalendorius
M.Raduljica pradeda futbolininko karjerą – žais puolėju

2025-09-19 15:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-19 15:26

Buvęs krepšininkas Miroslavas Raduljica nutarė grįžti į sportą, bet tai jau darys su futbolo kamuoliu.

M.Raduljica žais futbolą

Buvęs krepšininkas Miroslavas Raduljica nutarė grįžti į sportą, bet tai jau darys su futbolo kamuoliu.

0

Oficialiai paskelbta, kad 37 metų 213 cm ūgio pasirašė sutartį su Pančevo „Železničar“ klubu, kuris žaidžia Serbijos ketvirtoje lygoje. M.Raduljica numatytas vaidmuo puolėjų grandyje.

M.Raduljica pats yra gimęs Pančevo mieste, o jo visa alga bus skirta labdaros ir paramos fondui „Serbai serbams.“

„Esu patenkintas, kad mes pasiekėme susitarimą ir labai laukiu, kada prisijungsiu prie komandos. Greitai susitarėme ir labai svarbu, kad dėsime visas įmanomas pastangas, jog padėtume fondui. Noriu susipažinti su bendraklubiais ir kartu mes galime padaryti daug gerų dalykų tam, kad padėtume žmonėms“, – sakė M.Raduljica.

